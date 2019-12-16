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Українцям будуть надсилати дві
платіжки за газ: експерт...

Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 08:01

Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.

Финансовый форум, а большинству в этом топике будто мозги до уровня лавочкиных посиделок пенсов поотшибало.

Кстати, про пеню. Ее уже насчитывают или с какого-то месяца этого года скоро начнется?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 08:22

  sena_2008atp написав:Теперь можно поднимать цену на транзит и говорить,что газ не подорожал.Поэтому и сделали две платёжки.Для потребителя важна общая цифра.Эту "тему"пытался протянуть ещё вовк,но тогда за счет общественного резонанса удалось отбиться."новые"реформаторы это сделали быстро и цинично.


У Вовка было круче: он хотел считать плату по мощности счетчика. А сейчас по потреблению конкретного абонента.

Кстати, год берется не календарный, а с 01.09.2018 по 30.09.2019
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 08:24

  tvd4 написав:За перевірку лічильника беруть же гроші.

За газовий не беруть. В кого взяли - заяву в прокуратуру
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 08:26

  varavskiy_alekxandr написав:Пускай Бойко расскажет сколько стоит услуга отключения.

Бесплатно.
А вот процедура повторного подключения после этого ....... :shock:
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 08:53

Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.

Sovenok написав:
  varavskiy_alekxandr написав:Пускай Бойко расскажет сколько стоит услуга отключения.

Бесплатно...
неправда. Отключался пару лет назад - оплачивал около ±150грн
GALeon
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