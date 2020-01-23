Финансовый форум, а большинству в этом топике будто мозги до уровня лавочкиных посиделок пенсов поотшибало.
Кстати, про пеню. Ее уже насчитывают или с какого-то месяца этого года скоро начнется?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 08:01
Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.
Финансовый форум, а большинству в этом топике будто мозги до уровня лавочкиных посиделок пенсов поотшибало.
Кстати, про пеню. Ее уже насчитывают или с какого-то месяца этого года скоро начнется?
Додано: Вів 28 січ, 2020 08:22
У Вовка было круче: он хотел считать плату по мощности счетчика. А сейчас по потреблению конкретного абонента.
Кстати, год берется не календарный, а с 01.09.2018 по 30.09.2019
Додано: Вів 28 січ, 2020 08:24
Додано: Вів 28 січ, 2020 08:26
Додано: Вів 28 січ, 2020 08:53
Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:43
Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.
Ур о ди. Я в квартирі не живу бо роблю ремонт. Майстри напалили 1 куб. за місяць. А заплатити доведеться за цей 1 куб газу 100 грн. !! Де 6 грн вартість газу, 84 грн вартість його доставки і 10 грн - комісії за дві платіжки. Зеленський , якщо ти це читаєш то зроби щось !! Бо це не покращення !
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:58
Пусть еще объяснят почему в украине цена газа в 2! раза выше чем в европе.
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