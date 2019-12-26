Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...

Додано: Вів 28 січ, 2020 15:55

Goodman а почему отсоединитесь ?....если предполагается рынок и выбор поставщиков - то должны бы по заявке пломбировать вводной вентиль ( ну если по каких причинах , нет потребления ) и все ...а дальше ходи по "базару" выбирай поставщика и заключай с ним договор....

В общем как обычно - все правильные идея выполняются или воплощаются через ж_опу

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