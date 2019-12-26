|
|
|
Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:55
Goodman а почему отсоединитесь ?....если предполагается рынок и выбор поставщиков - то должны бы по заявке пломбировать вводной вентиль ( ну если по каких причинах , нет потребления ) и все ...а дальше ходи по "базару" выбирай поставщика и заключай с ним договор....
В общем как обычно - все правильные идея выполняются или воплощаются через ж_опу
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7215
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 1297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:02
...и кстати...вот зачем связка с прошлогодним потреблением а не с суммой потребления за прошлый месяц !...у меня только один ответ - абонент не будет сверять начисления с цифрами прошлого года и тут будут рисовать что угодно, почему логическое решение - что абонент должен заплатить за потребление объема газа за прошлый месяц и за транспортировку собственно этого объема так же за прошлый месяц ???? ответ только один - будут химичить...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7215
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 1297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:07
-VICTOR- написав:
...и кстати...вот зачем связка с прошлогодним потреблением а не с суммой потребления за прошлый месяц !...у меня только один ответ - абонент не будет сверять начисления с цифрами прошлого года
и тут будут рисовать что угодно, почему логическое решение - что абонент должен заплатить за потребление объема газа за прошлый месяц и за транспортировку собственно этого объема так же за прошлый месяц ???? ответ только один - будут химичить...
А в чем существенная разница с прошлым месяцем? -- сложить 12 цифр а не одну? -- так это еще классе в 5 учат...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 18:37
Только получив январскую платёжку за доставку газа я наконец-то понял зачем мне в декабре приписали лишних 180 м3 газа - ведь это плюс 15грн. ежемесячно в пользу газсбыта.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1320
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:52
_hunter ну давайте будем брать за базу не прошлый год а прошлую пятилетку...) с чем вы не согласны ? любое усложнение - это почва для манипуляций . почему максимально просто не делать ? вы в прошлом месяце потребили 100 кубов газа - заплатите стоимость и транспортировку этого газа ..все точка ,ни складывать ни вычитать нет надобности, никакие манипуляции невозможны , все просто и прозрачно .
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7215
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 1297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:59
-VICTOR- написав:_hunter
ну давайте будем брать за базу не прошлый год а прошлую пятилетку...) с чем вы не согласны ? любое усложнение - это почва для манипуляций . почему максимально просто не делать ? вы в прошлом месяце потребили 100 кубов газа - заплатите стоимость и транспортировку этого газа ..все точка ,ни складывать ни вычитать нет надобности, никакие манипуляции невозможны , все просто и прозрачно .
Имел бы я возможность - за ваши слова бы подарил вам газокачку и заставил бы самого качать себе газ, а так же всем тем, кто согласен был бы вам платить за это. И вы бы мудохались с календарным планом - когда педалить больше дней в месяц, когда - меньше, ведь кому-то видите-ли не хочется "усложнять".
Времени у вас свободного много, погляжу, да только вот нельзя сказать, что вам некуда его девать.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 467
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:42
-VICTOR- написав:
В общем как обычно - все правильные идея выполняются или воплощаются через ж_опу
это только начало пути.
просто не нужно путать розподил и техобслуживание.
такое у нас НКРЕКП, такая политическая воля.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3279
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 621 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:55
Отримав сьогодні нову платіжку за доставку газу, трохи в легкому шоці що знов доведеться платити за доставку газу 2018/2019р. а не згідно спожитих показників (тобто якщо в 2018р. я спалив 5000 кубів, а зараз перейшов на альтернативну енергетику і використовую 10-15 кубів на приготування їжі- мені треба буде платити по 500 грн. за доставку 10 кубів газу щомісяця).
Хтось може пояснити чому кожного місяця ми платимо за газ згідно виставленої ціни а не середню ціну газового року 2018р., чому коли ми приходимо на Нову Пошту ми платимо за ціну посилки на сьогодні, а не середню ціну посилки яку ми платили в 2018р.
Я в шокові як нас всіх тихенько раком....
п.17 "ПРАВИЛА надання населенню послуг з газопостачання"
17. Розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання є календарний місяць. Плата за надані протягом розрахункового періоду послуги з газопостачання вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено інший строк.
-
andriy_z
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 05.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:45
-VICTOR- написав:
вы в прошлом месяце потребили 100 кубов газа - заплатите стоимость и транспортировку этого газа ..все точка ,ни складывать ни вычитать нет надобности, никакие манипуляции невозможны , все просто и прозрачно .
Там где просто и прозрачно - воровать сложно.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8944
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 691 раз.
- Подякували: 1973 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|12
|552
|
|
|51
|4900
|
|
|1
|267
|
П'ят 24 січ, 2020 10:21
p_a_l
|