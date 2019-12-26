Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...

-VICTOR- написав:_hunter ну давайте будем брать за базу не прошлый год а прошлую пятилетку...) с чем вы не согласны ? любое усложнение - это почва для манипуляций . почему максимально просто не делать ? вы в прошлом месяце потребили 100 кубов газа - заплатите стоимость и транспортировку этого газа ..все точка ,ни складывать ни вычитать нет надобности, никакие манипуляции невозможны , все просто и прозрачно .
Не согласен я с тем, что это _усложнение_ -- типа взять мешок картошки не нести его или на 12 этаж (если за год считать) или только на первый (1 месяц).
и _почва_ для манипуляция там довольно зыбкая.
Почему расчет за год? -- предполагается, что мощности подгоняются под потребление.
Кстати -- а зачем аж за 30 дней транспортировку оплачивать? -- это ж какие манипуляции провернуть можно! А если, например, я в командировке вчера был?
-- даешь ежедневную оплату!!!