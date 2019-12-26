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Українцям будуть надсилати дві
платіжки за газ: експерт...

Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:31

  -VICTOR- написав:_hunter ну давайте будем брать за базу не прошлый год а прошлую пятилетку...) с чем вы не согласны ? любое усложнение - это почва для манипуляций . почему максимально просто не делать ? вы в прошлом месяце потребили 100 кубов газа - заплатите стоимость и транспортировку этого газа ..все точка ,ни складывать ни вычитать нет надобности, никакие манипуляции невозможны , все просто и прозрачно .

Не согласен я с тем, что это _усложнение_ -- типа взять мешок картошки не нести его или на 12 этаж (если за год считать) или только на первый (1 месяц).
и _почва_ для манипуляция там довольно зыбкая.
Почему расчет за год? -- предполагается, что мощности подгоняются под потребление.
Кстати -- а зачем аж за 30 дней транспортировку оплачивать? -- это ж какие манипуляции провернуть можно! А если, например, я в командировке вчера был?
-- даешь ежедневную оплату!!!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:12

Самое страшное, что мы позволяем бандевладе нас грабить - не выходим на массовые протесты, вплоть до разгона этих трутней, да партии нас не ведут на эти митинги (до выборов далеко). Все бы собрались и дружно не заплатили драконовские счета коммуналки. Пусть тогда эти твари жирные заплатят со своих соттысячных зряплат и премий.
slavbov
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:21

А незаконні нарахування коефіцієнт до стандартних умов коли перестанете нараховувати ур**
11sobipan11
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:04

Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.

Пункт 4 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем:
4. Для нового побутового споживача та/або його об’єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев’ять місяців або за умови відсутності споживання природного газу побутовим споживачем та/або його об’єктом протягом усього попереднього газового року, річна замовлена потужність споживача (його об’єкта) визначається Оператором ГРМ на рівні планових об'ємів споживання, що розраховуються виходячи з групи споживання побутового споживача відповідно до додатка 1 до цього Кодексу.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:18

  slavbov написав:Самое страшное, что мы позволяем бандевладе нас грабить - не выходим на массовые протесты, вплоть до разгона этих трутней, да партии нас не ведут на эти митинги (до выборов далеко). Все бы собрались и дружно не заплатили драконовские счета коммуналки. Пусть тогда эти твари жирные заплатят со своих соттысячных зряплат и премий.

Массовые протесты мутировали в массовую миграцию населения.
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ruvex
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