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Українцям будуть надсилати дві
платіжки за газ: експерт...

Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:31

  -VICTOR- написав:_hunter ну давайте будем брать за базу не прошлый год а прошлую пятилетку...) с чем вы не согласны ? любое усложнение - это почва для манипуляций . почему максимально просто не делать ? вы в прошлом месяце потребили 100 кубов газа - заплатите стоимость и транспортировку этого газа ..все точка ,ни складывать ни вычитать нет надобности, никакие манипуляции невозможны , все просто и прозрачно .

Не согласен я с тем, что это _усложнение_ -- типа взять мешок картошки не нести его или на 12 этаж (если за год считать) или только на первый (1 месяц).
и _почва_ для манипуляция там довольно зыбкая.
Почему расчет за год? -- предполагается, что мощности подгоняются под потребление.
Кстати -- а зачем аж за 30 дней транспортировку оплачивать? -- это ж какие манипуляции провернуть можно! А если, например, я в командировке вчера был?
-- даешь ежедневную оплату!!!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:12

Самое страшное, что мы позволяем бандевладе нас грабить - не выходим на массовые протесты, вплоть до разгона этих трутней, да партии нас не ведут на эти митинги (до выборов далеко). Все бы собрались и дружно не заплатили драконовские счета коммуналки. Пусть тогда эти твари жирные заплатят со своих соттысячных зряплат и премий.
slavbov
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:21

А незаконні нарахування коефіцієнт до стандартних умов коли перестанете нараховувати ур**
11sobipan11
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:04

Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.

Пункт 4 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем:
4. Для нового побутового споживача та/або його об’єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев’ять місяців або за умови відсутності споживання природного газу побутовим споживачем та/або його об’єктом протягом усього попереднього газового року, річна замовлена потужність споживача (його об’єкта) визначається Оператором ГРМ на рівні планових об'ємів споживання, що розраховуються виходячи з групи споживання побутового споживача відповідно до додатка 1 до цього Кодексу.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:18

  slavbov написав:Самое страшное, что мы позволяем бандевладе нас грабить - не выходим на массовые протесты, вплоть до разгона этих трутней, да партии нас не ведут на эти митинги (до выборов далеко). Все бы собрались и дружно не заплатили драконовские счета коммуналки. Пусть тогда эти твари жирные заплатят со своих соттысячных зряплат и премий.

Массовые протесты мутировали в массовую миграцию населения.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:29

уже собрали больше 2 тыс. человек которые отказались платить за газ.. Старики в селах греются в хлевах и сараях. Люди возвращаются в каменный век , при пенсии 2 тыс - платежка по коммунальным 2.5, и люди перекрывают газ и греются буржуйками,. Все газ перекрыт - а ваши мародеры присылают платежки за транспортировку газа которым не пользуются. Все Облгазы каждой области принадлежат частникам , которых можно посадить на пожизненное за государственную измену и за геноцид. Молодые семьи вынуждены есть 1 раз в день что бы купить ребенку необходимое и оплатить коммуналку. Это геноцид 2020 года. Люди из-за недоедания болеют и тратят последнее на лекарства. Мы не говорим о алкашах и наркоманах - мы говорим о 50% населения страны, хотелось бы сказать здорового населения, но увы, вы и физически задавили людей , вы создали очереди в больница и аптеках, и тут никакие электронные очереди не помогут, и морально убили в людях человечность. Люди злые, от того что нет денег на самое необходимое, люди подавлены от того что спать вынуждены в одежде и под 2мя одеялами, идут воровать метал, продают самое ценное, и я не о собачке элитной говорю, а о медалях их родителей и родных, о семейных реликвиях, о иконах. 2020 год убийства целой эпохи , истории нашей страны.
harrrrrt
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:12

  harrrrrt написав:Все газ перекрыт - а ваши мародеры присылают платежки за транспортировку газа которым не пользуются.

Как перекрыт? -- краником в доме?
Причем тут доставка? -- она в худшем случае и за год -- что-то под 100 гривен выходит...
Еще один бот?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:33

Re: Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт.

  _hunter написав:Причем тут доставка? -- она в худшем случае и за год -- что-то под 100 гривен выходит...
Еще один бот?


Там не 100 грн, то расплата за субсидии прошлых годов.
Народ выжигал в 0 положенные кубы по субсидии, что показывало ОГРОМНОЕ потребление.
Газмяс смотрит прошлый год , суммирует , делит на 12 и преподносит платежку.
У мну там нажглось 800кубом, имею честь платить по 77 грн .
Кто выжигал все под 0 пусть задумается, зачем ему такая хата с такими обьемами.
Субсидийный бумеранг таки достал своих героев.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:18

  Goodman написав:
  _hunter написав:Причем тут доставка? -- она в худшем случае и за год -- что-то под 100 гривен выходит...
Еще один бот?


Там не 100 грн, то расплата за субсидии прошлых годов.
Народ выжигал в 0 положенные кубы по субсидии, что показывало ОГРОМНОЕ потребление.
Газмяс смотрит прошлый год , суммирует , делит на 12 и преподносит платежку.
У мну там нажглось 800кубом, имею честь платить по 77 грн .
Кто выжигал все под 0 пусть задумается, зачем ему такая хата с такими обьемами.
Субсидийный бумеранг таки достал своих героев.


А кто газ не жёг по субсидиям, тем приписали лишнее. Мне ,например, приписали 180 кубов сверх показаний в моём личном кабинете 104ua. Когда я поднял хай, пообещали отминусовать в следующем году. Но за доставку теперь надо платить ежемесячно на 15 грн больше.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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