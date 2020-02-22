Хіба половина - це мало? Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%. Ми поховаємо більше, ніж на східній війні.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 00:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хіба половина - це мало? Минулого епідсезону на ОРВІ і грип захворіло 5 млн українців, а в китайського коронавіруса летальність до 2%. Ми поховаємо більше, ніж на східній війні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 23 лют, 2020 01:04
Это очагово происходит - не думаю, что нужно объяснять. Половина населения гриппом не болеет.
Летальность этой болезни - большой знак вопроса. Текущие оценки в провинции Хубей (зона эпидемии) - 3,1%, в остальном Китае (зона небольших очагов и единичных случаев) - 0,16%.
И зачем ты взял статистику всех ОРВИ? В той же 50-миллионной провинции Хубей всех случаев ОРВИ будет ну никак не меньше, чем у нас на 37 млн населения. И там нет никаких миллионов и даже сотен тысяч кейсов коронавируса. Надеюсь, что и не будет. И не забывай, что там кучность населения в разы выше, чем у нас. И климат куда более "благоприятный".
Я не против разумных профилактических мер. И прогнозов по Украине, в том числе пессимистичных. Но, пож-ста, не отфонарных! По состоянию на сегодня апокалиптические говно-прогнозы, сделанные на весь мир, ошибочны в тысячи раз...
Додано: Нед 23 лют, 2020 05:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Италия блокирует 10 поселков с 50000 населения с запретом на вход и выход.
Додано: Нед 23 лют, 2020 07:17
Там, випадково, Ново Санжарітто немає?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 23 лют, 2020 07:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В нас не буде таких драконівських карантинних заходів, як в Хубеї, і виконувати наші по..стичні люди їх не будуть. Тому 100-200к українців, захворівших на COVID-19 - це дуже, дуже оптимістичний прогноз. Єдина надія, що до того часу вірус ослабне, через мутації, перезаражаючи людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 23 лют, 2020 09:47
zРадио
Есть более полная версия Комаровского в Новых Санжарах.
Мне только не нравится, что он откровенно лижет ж* новому царю.
Классика: царь-надёжа, бояре плохие.
А в интервью у Гордона он просто говорит "ВА, я Вас люблю".
И только перед этим призывал не потакать толпе (на мнении которой ВА и выиграл выборы).
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Нед 23 лют, 2020 11:55
Нету, там военные и полиция. Вводят ещё спец.номер, объясняют что в поликлинику теперь переться не надо, надо позвонить, приедут доктора, заберут в карантин на спец.машине в поликлинику, которую как раз закрыли вместе со всеми пациентами и врачами, после обнаружения там вируса у врачей и медсестёр. Все кафешки, магазинчики закрыты. Люди с пониманием это комментируют. До военных двое пытались на машине свинтить в другой регион, отловили уже на южном направлении, вернули в карантин, поставили оцепление. Министр по телевизору отменил все массовые мероприятия, даже святое футбол будет без болельщиков, но ещё не точно, но очень даже возможно. Вся остальная Европа задумалась а не обманывают ли их, 79 в Италии за 3 дня и как-то не так у них при свободном то передвижении... Первая смерть, пожилой мужчина, вообще не выезжал из своего региона, поэтому путь заразы не выявили, переживают.
Додано: Нед 23 лют, 2020 12:12
Кто о чем, а лысый о расческе - если хочешь обгавнять Зеленского, тебе на политическую ветку. Не нужно засирать и эту своими порохоботскими троллингами вроде игры причандалами на рояле.
Насчет карты - я смотрел Google maps. Значит такого он качества... Но меня нисколько не смущает и твоя фотография!
Если бы ты, чудик, знал хоть немного, как передается вирус, то и тебя бы она не смущала. На ветке уже 2 ссылки на видео Комаровского - одна на короткий вариант, вторая на полный. Посмотри хоть одну, потом будешь здесь зраду разгонять!
Есть также куча стримов обсервируемых людей на ютубе и инстаграме - их не выпускают из здания. От слова совсем! Ни по воздуху, ни с фекалиями ты не заразишься! Не позорься. А то станешь известнее мема о рояле и президентских причандалах
Додано: Нед 23 лют, 2020 12:16
Три воскресных матча итальянской Серии А перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса.
Сообщается, что министр спорта Винченцо Спадафора по распоряжению премьер-министр Италии Джузеппе Конте приостановил все спортивные мероприятия, запланированные на 23 февраля в регионах Венето и Ломбардия.
Таким образом, поединки «Аталанта» - «Сассуоло», «Верона» - «Кальяри» и «Интер» - «Сампдория» сегодня сыграны не будут.
Более того, в ближайшие дни в этих регионах будут закрыты учебные и государственные учреждения, а также заведение питания и магазины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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