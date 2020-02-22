Додано: Нед 23 лют, 2020 11:55

lapay написав: vladislavlvov написав: Италия блокирует 10 поселков с 50000 населения с запретом на вход и выход. Италия блокирует 10 поселков с 50000 населения с запретом на вход и выход.

Там, випадково, Ново Санжарітто немає? Там, випадково, Ново Санжарітто немає?

Нету, там военные и полиция. Вводят ещё спец.номер, объясняют что в поликлинику теперь переться не надо, надо позвонить, приедут доктора, заберут в карантин на спец.машине в поликлинику, которую как раз закрыли вместе со всеми пациентами и врачами, после обнаружения там вируса у врачей и медсестёр. Все кафешки, магазинчики закрыты. Люди с пониманием это комментируют. До военных двое пытались на машине свинтить в другой регион, отловили уже на южном направлении, вернули в карантин, поставили оцепление. Министр по телевизору отменил все массовые мероприятия, даже святое футбол будет без болельщиков, но ещё не точно, но очень даже возможно. Вся остальная Европа задумалась а не обманывают ли их, 79 в Италии за 3 дня и как-то не так у них при свободном то передвижении... Первая смерть, пожилой мужчина, вообще не выезжал из своего региона, поэтому путь заразы не выявили, переживают.