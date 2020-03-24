antey1969 написав:yanyura Читайте внимательно, был отсыл на клятву Гиппократа. Кстати, я в свое время давал клятву пионера... после Ваших слов чувствую себя предателем Родины
Я видел, что отсыл был на клятву Гиппократа, но т.к. она нигде уже не дается, решил привести ту клятву, что дают врачи Украины. Моя ошибка в том, что надо было сперва привести текст "Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав", а уж потом "Клятву лікаря".
И я такой же предатель, как и вы - тоже давал клятву пионера.
ребята давайте дайджес .... у меня уже не хватает сил и времени пересматривать всю ... в ютубе про это ... даже комаровский уже надоел последний классный видео ролик который зашел https://youtu.be/SZJC9JM2u70 дед конечно путается бактерия вирус ну и там еще по мелочи но в целом если фильтровать ошибки то говорит интересно Заходит хорошо, а под стопочку наверное еще лучше, с этим карантином уже и такой трезвенник как я косо поглядывает на Бутилки в баре ... между делом где можно спросить у знающих людей представляет ли мой набор барных напитков какую-то историческую ценность ? Дело в том что я потомственный трезвенник и бутылки там еще от моего деда стоят Ну не так что б совсем ... иногда я напоминаю себе экспериментальным путем что пить это плохо Че мы имеем РФ карнатин ввели но в СМИ ( а это и Ютуба) жесткое отрицание - " все это происки империалистов "
kwon написав:Следующий пошёл...
В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.
Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.
Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.
После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.
Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди. Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром. Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, о изучен он мало.
они что плагиатом заниматься решили ??? Слоновий насморк уже придуман в далеком 2009 как и мышиный
еще в 2009 мы все шутили я сам расклеивал шутку , слоновый насморк свинячий грипп медвежий понос ну и что-то еще в этом же духе 13 января 2010, 15:56 "В ближайшее время мир охватит пандемия слоновьего насморка, ежиного поноса и муравьиного триппера"https://www.zaks.ru/new/archive/view/64980 пророки были еще тогда
Среди трех зараженных «уханьским» вирусом жителей Самарской области один оказался работником тольяттинского автогиганта. В связи с этим, на заводе проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия, сообщает «АвтоВзгляд». Один из работников АВТОВАЗа заразился коронавирусом от своего родственник, недавно вернувшегося из Испании, где активно развивается пандемия этого заболевания.
После того как у него подтвердилось заболевание, администрация завода, специалисты местного Роспотребнадзора и медики выявили всех, кто контактировал с вирусоносителем. В результате несколько сотрудников предприятия оказались в изолированном стационаре на 14 дней.
— Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса. Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы. Завод продолжает работать по плану
Хомяк написав:Среди трех зараженных «уханьским» вирусом жителей Самарской области один оказался работником тольяттинского автогиганта. В связи с этим, на заводе проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия, сообщает «АвтоВзгляд». Один из работников АВТОВАЗа заразился коронавирусом от своего родственник, недавно вернувшегося из Испании, где активно развивается пандемия этого заболевания.
Нах ты тут постишь тупые новости из свинарника по имени Россия? Как живут эти русские свиньи тут мало кого интересует.
antey1969 написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/24/7244967/ Будьте вы прокляты, жлобы мозовские! Хороший хозяин о собаке заботится, а Вы своих подчиненных бросаете голых под коронавирус, как в топку, только лыбитесь холеными рожами с экранов, вещая успокаивающие мантры "все є... все є..."
73%
Не расскажете, что говорят 27%?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
edvardd написав: сейчас товар дня - Пульсоксиметр - очень интересная штука, для тех кто под вентиляцией... хоть бы кто предупредил
Он несколько подключивает. И не дает полной и точной картины. Особенно у детей может плавать от 93 до 99% Ну и из опыта, при кашле и болезни стабильно все время болезни показывал 98. Такой себе приборчик.
Вы врач? Спрашиваю, потому что мой знакомый врач, опытный кардиолог, постоянно пользуется этим приборчиком.
Постоянно пользовался когда болел. Результаты описал, имхо- разве что покажет если начнется что-то в легких. А так особо не информативно в жизни. На детях до 10 лет вообще плавает очень сильно. И, у меня приборчик не китайский, и есть сертификат Украины.
Разработавших тест на COVID-19 украинских ученых отправили в отпуск Вчера, 21:08
Ученых из Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины отправили в неоплачиваемый отпуск.
В разгар эпидемии коронавируса сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины вынуждены были уйти в отпуск за свой счет. Перед этим ученые успели создать тест для выявления коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, в Facebook сообщила ведущий научный сотрудник института, доктор биологических наук Оксана Пивень.
Она отметила, что в институте есть проблемы даже с базовым финансированием, поэтому сотрудников отправили в отпуск минимум до конца марта, несмотря на карантин и эпидемию вируса по всему миру.
"И ситуация с отпусками за свой счет или переходом учреждения на 3 или 4 рабочих дня, потому что не хватает средств на оплату труда, не является чем-то новым – это "хорошая" ежегодная традиция. Однако в прошлые годы вируса не было, метеорит на Украину не падал, поэтому астрологи были и есть популярнее, чем астрофизики..." –сообщила Пивень.
Она также рассказала о тесте, который создали ученые института. По ее словам, он дает точный ответ инфицирован пациент или нет, даже если у него еще нет или вообще не имеет симптомов.
"Этого не сможет обеспечить экспресс-тест на выявление антител, так как на момент тестирования у пациента просто еще могут не наработаться антитела и тест даст результат - "здоровый"", - написала Пивень.
В своей предыдущей публикации Оксана Пивень раскритиковала привезенные благодаря содействию президента Владимира Зеленского якобы 250 тысяч тестов на Covid-19 из Китая.
"Анонсированные господином президентом тесты приехали, правда не для ПЦР-диагностики (полимеразной цепной реакции), а на антитела. И не 10 млн, а 250 тысяч штук. Немного не то, и немного не столько, ошибся, с кем не бывает, хотел же приятное сделать народу. Зато 10 ИВЛ приехали из Китая! Ой, нет не ИВЛ, а 11 амплификаторов (это специальные машины, чтобы ПЦР проводить и обнаруживать присутствие генома вируса у пациентов)", – рассказала Пивень.
Она также написала, что вакцину обязательно разработают, но не в Украине, так как в стране не выделяют достаточно средств для проведения надлежащей научной работы.
"А мы будем ее покупать из-за границы, ну те, кто сможет себе это позволить", - резюмировала ученая.