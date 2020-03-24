о тесте, который создали ученые института

он дает точный ответ инфицирован пациент или нет, даже если у него еще нет или вообще не имеет симптомов

Этого не сможет обеспечить экспресс-тест на выявление антител

так как на момент тестирования у пациента просто еще могут не наработаться антитела и тест даст результат - "здоровый""

Вчера, 21:08В разгар эпидемии коронавируса сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины вынуждены были уйти в отпуск за свой счет. Перед этим ученые успели создать тест для выявления коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, всообщила ведущий научный сотрудник института, доктор биологических наук Оксана Пивень.Она отметила, что в институте есть проблемы даже с базовым финансированием, поэтому сотрудников отправили в отпуск минимум до конца марта, несмотря на карантин и эпидемию вируса по всему миру."И ситуация с отпусками за свой счет или переходом учреждения на 3 или 4 рабочих дня, потому что не хватает средств на оплату труда, не является чем-то новым – это "хорошая" ежегодная традиция. Однако в прошлые годы вируса не было, метеорит на Украину не падал, поэтому астрологи были и есть популярнее, чем астрофизики..." –сообщила Пивень.Она также рассказала. По ее словам,, - написала Пивень.В своей предыдущей публикации Оксана Пивень раскритиковала привезенные благодаря содействию президента Владимира Зеленского якобы 250 тысяч тестов на Covid-19 из Китая."Анонсированные господином президентом тесты приехали, правда не для ПЦР-диагностики (полимеразной цепной реакции), а на антитела. И не 10 млн, а 250 тысяч штук. Немного не то, и немного не столько, ошибся, с кем не бывает, хотел же приятное сделать народу. Зато 10 ИВЛ приехали из Китая! Ой, нет не ИВЛ, а 11 амплификаторов (это специальные машины, чтобы ПЦР проводить и обнаруживать присутствие генома вируса у пациентов)", – рассказала Пивень.Она также написала, что вакцину обязательно разработают, но не в Украине, так как в стране не выделяют достаточно средств для проведения надлежащей научной работы."А мы будем ее покупать из-за границы, ну те, кто сможет себе это позволить", - резюмировала ученая.