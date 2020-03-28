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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 643644645646
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 02:57

"Каждой твари ..."

  Frant написав:
  Alex2007 написав:
  rollo написав:Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик, опубликовал у себя в Instagram видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина.

А какого этот "херой" Ежик приехал сюда? Сиди себе во Вьетнаме. Вот куда по идее должен смотреть Аваков - силой помещать в друхнедельную обсервацию.
Именно от приезжающих толп сейчас наибольшая опасность распространения заразы.
Но уже наверное и поздно. Зато сколько пафоса было в Санжарах.

Карантин в Санжарах - показав нездатність Кіношного Керманича організовувати протиентропійні процеси. Взагалі, Голобородько проявив себе як дезорганізатор будь яких складних справ. Все, до чого він мав відношення - завалилось чи завалюється. Плоди його правління - гниль, сірість і безалаберність. Він з тих найманих капітанів, що легко й швидко топлять свої кораблі або садять їх на мілину. Далі буде.


За последние 6 дней в Украину вернулось 106 880 человек. В основном из очагов эпидемии. Никаких методов обсервации, карантина, тестирования НЕ ПРОВЕДЕНО. "то прямое нарушение должностными лицами Закона Украины " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 03:00

"... запускай Берлагу!"

  Libo написав:Брифинг Трампа и Task Force.



Ну и теперь : Trumpavirus ... :twisted:

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