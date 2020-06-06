RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1362136313641365

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:58

  freeze написав:
juristkostya написав:
  Ukrainian написав:По сути разницы умер от короны или с короной которая обострила хронику как бы нет.

разница принципиальная.
В случае с диабетом и гриппом причиной смерти пишут диабет. Это вполне устоявшаяся практика.


Сомневаюсь, что такая практика принята. Все-таки гриппозник перед смертью успевает обычно доехать до реанимации инфекционной больницы, и что там в инфекционном морге ему пишут умер от диабета ?

я специально находил и выкладывал здесь методрекомендации для патологоанатомов. Можете поискать.
Деталей не вспомню, но суть именно такова: при сочетании нескольких болезней основной причиной смерти пишут ту, с которой пациент дольше наблюдался или на лечение которой потрачено больше средств, или по профилю медучреждения, в котором он умер.
Так что, диабет или кардио или онко запросто могут написать, даже если обострение этой основной болезни непосредственно связано с тяжёлым ОРЗ.
juristkostya
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:И че ? проблемы бедных и онкобольных и других здесь никого не волновали !
чего мне волноваться за коронавирус ?


А кого может заразить раковый больной в трамвае ?
Если бы рак передавался через кашель, вы бы не только добровольно в маске ходили, вы бы без противогаза за пределы квартиры не выходили.
Зато вы накашляв на ослабленного ракового больного с большой степенью вероятности убьете этого человека.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17155
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4222 раз.
Подякували: 6798 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  freeze написав:
juristkostya написав:разница принципиальная.
В случае с диабетом и гриппом причиной смерти пишут диабет. Это вполне устоявшаяся практика.


Сомневаюсь, что такая практика принята. Все-таки гриппозник перед смертью успевает обычно доехать до реанимации инфекционной больницы, и что там в инфекционном морге ему пишут умер от диабета ?

я специально находил и выкладывал здесь методрекомендации для патологоанатомов. Можете поискать.
Деталей не вспомню, но суть именно такова: при сочетании нескольких болезней основной причиной смерти пишут ту, с которой пациент дольше наблюдался или на лечение которой потрачено больше средств, или по профилю медучреждения, в котором он умер.
Так что, диабет или кардио или онко запросто могут написать, даже если обострение этой основной болезни непосредственно связано с тяжёлым ОРЗ.


Возможно это какая то статистическая казуистика, и это определение не относится к инфекционным заболеваниям.
Что от коронавируса, что от гриппа здоровый человек не умрет. А с учетом что эти болезни протекают значительно скоротечней, чем имеющиеся хронические заболевания и на которых явно потрачено больше денег, то по такой методике умерших от гриппа тоже не должно быть вообще.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17155
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4222 раз.
Подякували: 6798 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:10

https://www.worldometers.info/coronavirus/
В Испании уже какой день 1 умерший. Как так вышло с сотен до одного? При этом заболевают обычно сотни, то есть один умерший при их прошлом соотношении, ну, никак не может быть. Не дают статистику, мухлюют или нашли лекарство? И все больше сомнений, что нас не водят за нос с этим вирусом. Нестыковок все больше.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21508
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:11

  juristkostya написав:............
Все огромные страшные цифры мировой статистики запросто объясняются смешиванием "умер от короновируса" и "умер с короновирусом".

Хотите сказать, что у нас эти понятия в отличие от "мировой статистики" не смешивают? :)
Кстати, тут уже приводили данные по росту общей смертности за период эпидемии. Раньше требовали эти цифры. Теперь, когда они появились, начались разговоры, что это произошло из-за избыточного внимания к короне и отказа от лечения других больных. :mrgreen:

Что касается реальной опасности короны. Да, летальность у неё не потрясает воображение. Это не Эбола, не MERS, не SARS. Или из старых - не чума и не корь. Тем не менее, по мировым данным летальность существенно выше, чем у гриппа. Причём, последствия перенесенной даже в лёгкой форме болезни совершенно неизвестны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16665
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4486 раз.
Подякували: 4161 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Возможно это какая то статистическая казуистика, и это определение не относится к инфекционным заболеваниям.
в который раз возвращаемся к тому, что управленческие решения невозможны без адекватной статистики, а вычисление "средних по больнице" величин ничего нам не даёт :-)

В самом общем случае, необходимо признать такой базовый постулат:
если мы хотим сравнить летальность гриппа и короновируса - мы должны оценивать их по одной методике. В любом другом случае результаты будут несопоставимы, и практической пользы от них не будет.

  freeze написав:то по такой методике умерших от гриппа тоже не должно быть вообще.

А их и есть исчезающе мало на общем фоне. Ведь иногда супер-тяжёлые формы гриппа таки случаются.
juristkostya
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

hxbbgaf написав:https://www.worldometers.info/coronavirus/
В Испании уже какой день 1 умерший. Как так вышло с сотен до одного? При этом заболевают обычно сотни, то есть один умерший при их прошлом соотношении, ну, никак не может быть. Не дают статистику, мухлюют или нашли лекарство? И все больше сомнений, что нас не водят за нос с этим вирусом. Нестыковок все больше.


Испанцы и французы всю эпидемию давали какие то хаотичные цифры. Если в Испании 25 мая ожило из мертвых 1925 человек, то что говорить
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17155
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4222 раз.
Подякували: 6798 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Хотите сказать, что у нас эти понятия в отличие от "мировой статистики" не смешивают?

давайте вернёмся к вопросу про "у нас", когда каждого умершего хоть с признаками, хоть без признаков ОРЗ будут тестировать. Сейчас пока что даже смешивать нечего.

  ЛАД написав:Кстати, тут уже приводили данные по росту общей смертности за период эпидемии. Раньше требовали эти цифры. Теперь, когда они появились, начались разговоры, что это произошло из-за избыточного внимания к короне и отказа от лечения других больных

Австрийцы, в частности, сделали такие выводы. И под ними есть основания. В частности, в период карантина кратно возросли пьяные драки на бытовой почве и прочие там суициды.

  ЛАД написав:Тем не менее, по мировым данным летальность существенно выше, чем у гриппа.

чтобы всерьёз рассуждать о "мировых данных", мир должен иметь единую методологию, что писать причиной смерти при сочетании нескольких болезней.
juristkostya
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:50

  freeze написав:
moldashavanin написав:И че ? проблемы бедных и онкобольных и других здесь никого не волновали !
чего мне волноваться за коронавирус ?


А кого может заразить раковый больной в трамвае ?
Если бы рак передавался через кашель, вы бы не только добровольно в маске ходили, вы бы без противогаза за пределы квартиры не выходили.
Зато вы накашляв на ослабленного ракового больного с большой степенью вероятности убьете этого человека.


я требую запретить всю промышленность ! . почему я должен дышать выхлопами трамвая или вашими машинами ? почему общество смерилось со смертью от рака ? почему загрязнение и онкология стали нормой . Нетуж , ребята . раз онкология стала нормой и вы хотите жить в тепле . будьте добры помирать от вирусов . Такая дань природе .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 614
З нами з: 22.07.11
Подякував: 222 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1362136313641365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6981 1569696
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 15:40
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.