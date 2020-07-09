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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 05:13
Мизантрóп написав: 19yuriy91 написав: freeze написав:
На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм
от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.
Только на спиртзаводах
все здоровы))
Хотя, для защиты от коронавируса, на склад готовой продукции
ушли, наверное, и там потерялись.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 05:35
19yuriy91 написав: freeze написав:
На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм
от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.
А я еще подумал, а для чего это скидку делают на яготинскую ряженку
и эквадорские бананы
, выставляя их по цене около 23 гривен.
А это, оказывается, коронавирус там бушует
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