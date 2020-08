Додано: Нед 09 сер, 2020 13:29

https://www.theguardian.com/world/live/ ... es-ramp-up



Сколько же зомбированных людей, а не только на этом треде. К слову, я не поклонник прививок в целом Только 53% британцев готовы сделать прививку против ковидаСколько же зомбированных людей, а не только на этом треде. К слову, я не поклонник прививок в целом

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California