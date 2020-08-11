Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1649165016511652 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Сер 12 сер, 2020 01:47 kalinavalera1 написав: freeze Вы всегда такой взвешенный и разумный, адекватный человек. Не с кем посоветоваться про отдых 2020. Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ? Например Турция ..... Рассматриваю отдых за границей, но более-менее бюджетный. Что в Греции ? Какое ваше мнение ? Вы всегда такой взвешенный и разумный, адекватный человек. Не с кем посоветоваться про отдых 2020. Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ? Например Турция ..... Рассматриваю отдых за границей, но более-менее бюджетный. Что в Греции ? Какое ваше мнение ?

У МОЗ оновили список країн "зеленого" та "червоного" списків держав станом на 7 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.



Так, Австрія, Грузія, Литва, Словаччина, Канада знову "зелені" для України.



Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: Албанія, Болгарія, Чорногорія у червоній зоні.



У зеленій зоні залишається Єгипет, Туреччина та Хорватія.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1885225-u-moz-onovili-spisok-krayin-zelenoyi-i-chervonoyi-zoni

К сожалению, на сайте МОЗ списков не нашёл. К сожалению, на сайте МОЗ списков не нашёл. ЛАД 2 Повідомлень: 16988 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4515 раз. Подякували: 4193 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 01:50 Re: Эпидемия коронавируса в мире kalinavalera1 написав: Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ? Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ?

Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется.

Посоветую сидеть дома и беречь нервы.

Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.



Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов. Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется.Посоветую сидеть дома и беречь нервы.Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 5114 З нами з: 02.09.15 Подякував: 2975 раз. Подякували: 7835 раз. Профіль 15 9 14 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 02:21 Сибарит Жуть. Спасибо. Ради Болгарии наверное риск не оправдан. Хочу на море и посмотреть древности, архитектуру и как люди живут. В Хорватии был. Не был в Турции и Болгарии Я тоже склоняюсь, что риск велик . А ведь кроме причуд властей - еще риск заразиться. Видел наших туристов в греческой тюрьме. Ради Греции - я бы рискнул - путешествие - мой "зарядник". Но в греческую тюрьму мне не нужно Жуть. Спасибо. Ради Болгарии наверное риск не оправдан. Хочу на море и посмотреть древности, архитектуру и как люди живут. В Хорватии был. Не был в Турции и Болгарии Я тоже склоняюсь, что риск велик . А ведь кроме причуд властей - еще риск заразиться. Видел наших туристов в греческой тюрьме. Ради Греции - я бы рискнул - путешествие - мой "зарядник". Но в греческую тюрьму мне не нужно kalinavalera1

Повідомлень: 4929 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1649165016511652 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7147 1619125

Striker Вів 11 сер, 2020 19:25