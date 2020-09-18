RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1814181518161817

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:42

  ЛАД написав:
  zРадио написав: ...,..
PS: ЛАД, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде :mrgreen:
Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".
Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди

Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17579
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 2815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:59

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  zРадио написав: ...,..
PS: ЛАД, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде :mrgreen:
Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".
Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди

Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.

Да, Вас.
Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.
Но интересен был бы Ваш ответ на мой вопрос: "Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?" (речь о вакцине).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17214
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4543 раз.
Подякували: 4221 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:00

  safonovstanislav написав:
  Libo написав:Отсчитай от начала нашего карантина 9 месяцев и посмотришь на нашу рождаемость. Будет демографический взрыв.

Ага, особенно сильно люди хотят детей, когда теряют работу.

пособие дают :) :mrgreen:
yama
 
Повідомлень: 2716
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5183 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:33

  ЛАД написав:Да, Вас.
Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.
Но интересен был бы Ваш ответ на мой вопрос: "Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?" (речь о вакцине).

ЛАД, я вам больше скажу сами русские с высшим образованием и деньгами первыми же откажутся от своей вакцины как только выйдет версия бритов, французов и т.д )))
Но 100тыс. вакцин пойдут в Индию, Венесуэлу ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2543
З нами з: 04.03.15
Подякував: 66 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1814181518161817
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], stm і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7229 1649309
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (189)
18.09.2020 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.