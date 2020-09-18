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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:42
ЛАД написав: zРадио написав:
...,..
PS: ЛАД
, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде
Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".
Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди
Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:59
Starikan написав: ЛАД написав: zРадио написав:
...,..
PS: ЛАД
, спасибо, ознакомился. Удивился, что всем известные личности в присущей им хамовитой манере еще не возразили вам "аргументами" о послевоенных волнах и общеевропейском тренде
Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".
Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди
Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.
Да, Вас.
Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.
Но интересен был бы Ваш ответ на мой вопрос: "Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?" (речь о вакцине).
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:33
ЛАД написав:
Да, Вас.
Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.
Но интересен был бы Ваш ответ на мой вопрос: "Или Вы откажетесь от неё (если она будет хорошая) только потому, что она российская?" (речь о вакцине).
ЛАД, я вам больше скажу сами русские с высшим образованием и деньгами первыми же откажутся от своей вакцины как только выйдет версия бритов, французов и т.д )))
Но 100тыс. вакцин пойдут в Индию, Венесуэлу
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