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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1836183718381839>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Я не углублялся по Крыму,

Так углубись. Может "сранаюа" не говорит тебе, так почитай что-то другое, Украина на всех уровнях говорит об анексии Крыма именно Россией, и оккупацию территорий Украины именно забордюрьем. И военнопленных предъявляли именно как напавших,а не заблудившихся. Кто тебе гадит в голову понятно. "Срана " головного мозга.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:прокачали газпромовський газ до кордону і послали німцям далі по одній трубі, а по зустрічній трубі прийняли із Свиноустя американський і катарський.

Какая разница , газ пахнет одинаково. Но с русских свиней получили за этот газ за транзит через всю страну,а по факту жгли его в Мариуполе.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Це як, якщо ніхто не зголосився, то значить нікого нема?
Так про що тоді мова. Тим вже сам запутався.

То ты в кремлёвских методичках запутався.
Кацапия не объявляет , потому что сцит санкций и ответственности . Гораздо удобнее гадить тихонько "это не мы"
Если объявит Украина, то развяжутся руки у Путлера полностью, с применением кораблей, блокировкой наших портов, вплоть до бомбежек объектов инфраструктуры. "сами ж объявили, вот мы и воюем".
Говорить "объявите войну" может либо кацап, либо его слуга в Украине. Это единственные выгодополучатели.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:37

  shapo написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:голоду не було, і Казахстані

Ты предлагаешь украинцам похлопотать, чтоб казахи помнили о жертвах сталинизма и коммунизма? Может это их дело?
Еврей шапо вон носится со своим холокостом, почему бы ему не похлопотать о других, кого немцы уничтожали. Но он же только за евреев топит, как их немцы обижали, как их украинцы во Львове обижали.


Видишь ли,недоумок,немецкие нацисты только евреев, цыган и душевнобольных уничтожали только за то, что они евреи,цыгане и душевнобольные.
остальные народы если не сопротивлялись имели шанс выжить, а к западенцам отношение у немцев вообще было особенно теплое и основанное на взаимности.
В голодомор никакие кацапы.евреи,коммунисты никогда бы не нашли спрятанный крестьянами хлеб - это делали их соседи из соседнего села,как правило,голытьба.
А о участии украинцев в создании Российской империи начиная с гетьмана Кирилла Разумовского и графа Безбородько до Хрущева и Брежнева знают все кроме поколения сломленного сознания

Архисемит, ты когда в свои Палестины спетляешь?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:43

  Hotab написав:Как раз таки пишет. И тома доказательств в судах.
Первая ласточка будет Боинг. Она уже есть.

Я бы не спешил с выводами, потому что еще неизвестно - к кому именно прилетит эта "ласточка". В частности, по состоянию на сегодня она может равновероятно прилететь как в Украину, так и в Россию, а может быть и в оба государства.

Так, 5 июля 2016 года Евросуд коммуницировал правительству Украины жалобу
№ 73776/14 "Elena IOPPA against Ukraine and 3 other applications":
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165535

Заявители жалуются, что Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликте, что привело к катастрофе Боинга и гибели их родственников. Этим заявителям нужно доказать, что они не имели эффективных средств правовой защиты в национальных судах Украины и поэтому сразу обратились в Евросуд.

Кроме того, 3 апреля 2019 года Евросуд коммуницировал правительству России жалобы
№ 25714/16 и № 56328/18 "Sharlene AYLEY and Others against Russia" и "ANGLINE and Others against Russia": http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192578

Заявители жалуются, что Россия непосредственно или косвенно причастна к катастрофе Боинга, что привело к гибели их родственников, а также не провела расследования этого инцидента и не сотрудничала в его расследовании Нидерландами. России придется опровергать факт ее юрисдикции, то есть эффективного контроля над воздушным пространством, в котором потерпел катастрофу Боинг. При этом заявителям тоже нужно доказать, что они исчерпали эффективные средства правовой защиты в национальных судах России.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Заявители жалуются, что Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликте, что привело к катастрофе Боинга и гибели их родственников

Заявители могут жаловаться на что угодно.
Украина закрыла пространство до 7 тысяч (или 8, ) , и этого на тот момент было больше чем достаточно исходя из имеющегося и возможного применения того вооружения.
Воцн без применения дальнебойного ПВО по всему миру множество. И правила и алгоритмы там отработаны: где, как и до какой высоты перекрывать. У Украина тут сильная позиция, и потому в Гаазском суде лепет о "а почему Украина не закрыла" отбрасывается целиком. Закрыла! Ровно настолько,насколько это надо было, если бы Мордор не завез Бук. Которого там не должно было никак быть без Мордора.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:55

  swan forever написав:
  shapo написав:
Видишь ли,недоумок,немецкие нацисты только евреев, цыган и душевнобольных уничтожали только за то, что они евреи,цыгане и душевнобольные.
остальные народы если не сопротивлялись имели шанс выжить, а к западенцам отношение у немцев вообще было особенно теплое и основанное на взаимности.
В голодомор никакие кацапы.евреи,коммунисты никогда бы не нашли спрятанный крестьянами хлеб - это делали их соседи из соседнего села,как правило,голытьба.
А о участии украинцев в создании Российской империи начиная с гетьмана Кирилла Разумовского и графа Безбородько до Хрущева и Брежнева знают все кроме поколения сломленного сознания

Архисемит, ты когда в свои Палестины спетляешь?

Когда сам решу без сопливых советчиков из подворотни.
Скоро из этой страны уже уезжать будет некому, пора объявлять конкурс на последнего кто погасит свет в аэропорту Борисполь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:59

  Hotab написав:
  flyman написав:Це як, якщо ніхто не зголосився, то значить нікого нема?
Так про що тоді мова. Тим вже сам запутався.

То ты в кремлёвских методичках запутався.
Кацапия не объявляет , потому что сцит санкций и ответственности . Гораздо удобнее гадить тихонько "это не мы"
Если объявит Украина, то развяжутся руки у Путлера полностью, с применением кораблей, блокировкой наших портов, вплоть до бомбежек объектов инфраструктуры. "сами ж объявили, вот мы и воюем".
Говорить "объявите войну" может либо кацап, либо его слуга в Украине. Это единственные выгодополучатели.

Так ты же путлера на Донбассе уже остановил, а теперь каких-то бомбежек боишься.
Сам их побомбить не хочешь?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:59

  shapo написав:
  swan forever написав:
  shapo написав:
Видишь ли,недоумок,немецкие нацисты только евреев, цыган и душевнобольных уничтожали только за то, что они евреи,цыгане и душевнобольные.
остальные народы если не сопротивлялись имели шанс выжить, а к западенцам отношение у немцев вообще было особенно теплое и основанное на взаимности.
В голодомор никакие кацапы.евреи,коммунисты никогда бы не нашли спрятанный крестьянами хлеб - это делали их соседи из соседнего села,как правило,голытьба.
А о участии украинцев в создании Российской империи начиная с гетьмана Кирилла Разумовского и графа Безбородько до Хрущева и Брежнева знают все кроме поколения сломленного сознания

Архисемит, ты когда в свои Палестины спетляешь?

Когда сам решу без сопливых советчиков из подворотни.
Скоро из этой страны уже уезжать будет некому, пора объявлять конкурс на последнего кто погасит свет в аэропорту Борисполь

Та понятно, что ты ждёшь рашистов до последнего. Сам то к ним не поедешь))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликте

До збиття Боїнга Росією
Через воздушное пространство в зоне проведения АТО возможен лишь транзит воздушных судов, осуществляющих полеты выше 260 эшелона (высота 7900 метров).

В Госавиаслужбе отмечают, что авиасообщение в зоне проведения АТО возобновится после полной стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, ранее многие авиакомпании по собственной инициативе изменили маршруты в обход Донбасса.
Ограничения для движения воздушных судов есть в пограничной зоне - 100 км вдоль границ на высоте до 7,9 тыс. метров от поверхности земли полеты запрещены.
19 июня, 2014
Востаннє редагувалось Ukrainian в Пон 21 вер, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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