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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2618261926202621

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:38

  lapay написав:Цього року ми точно 10 млн вакцинуємо, а може, і більше. Були б тільки гроші, і бажаючи.

Поки заявляють про закупівлю півмільйона доз китайської.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:47

Цікаво, що таке сталося, що графік так ковбасить з 14 листопада? (Маю на увазі зростання амплітуди коливань).
https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... e&ie=UTF-8

Власна думка - різке зростання кількості тестів та лабораторій. Але може є інші варіанти?
Lady_N
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:59

  lapay написав:.....
Цього року ми точно 10 млн вакцинуємо, а може, і більше. Були б тільки гроші, і бажаючи.

Можливо й так.
Але цього зовсiм недостатньо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:06

  ЛАД написав:
  lapay написав:.....
Цього року ми точно 10 млн вакцинуємо, а може, і більше. Були б тільки гроші, і бажаючи.

Можливо й так.
Але цього зовсiм недостатньо.

Тут важливо групу ризику вакцинувати, щоб знизити смертність, а молодь хворіє, переважно, легко. Тут проблема буде навіть не у вакцині, а в грошах і бажаючих. Хоч би 10 млн бажаючих наскрести, судячи по опитуванням.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:34

  lapay написав:
  ЛАД написав:
  lapay написав:.....
Цього року ми точно 10 млн вакцинуємо, а може, і більше. Були б тільки гроші, і бажаючи.

Можливо й так.
Але цього зовсiм недостатньо.

Тут важливо групу ризику вакцинувати, щоб знизити смертність, а молодь хворіє, переважно, легко. Тут проблема буде навіть не у вакцині, а в грошах і бажаючих. Хоч би 10 млн бажаючих наскрести, судячи по опитуванням.

По опитуванням значно бiльше:
55% опрошенных готовы к прививке, если препарат будет бесплатный. В случае с платной вакциной таких уже меньше – только каждый третий (35%). 57% респондентов не собираются делать платную прививку.

При этом в сельской местности бесплатно готов привиться больший процент людей, чем в городе.

https://news.liga.net/society/news/40-ukraintsev-ne-hotyat-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-daje-besplatno-opros
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:36

В среду, 13 января, на заседании правительства России Владимир Путин продемонстрировал признаки старческой деменции. Во-первых, он заявил, что российская вакцина "вообще самая лучшая в мире". Во-вторых, что "наблюдается некоторое снижение (заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России — прим. автора), но успокаивать нас это не должно". В-третьих, поручил начать массовую вакцинацию россиян.
На лицах участников заседания отразилось душевное смятение, ведь 2 декабря 2020 года президент России уже поручал начать масштабную вакцинацию. К счастью, на помощь Владимиру Путину, который на старости лет не помнит, какие поручения, кому и когда давал, пришла вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что с понедельника, 18 января, власти готовы выполнить его "поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе—феврале и так далее". В чём разница между масштабной, массовой и широкой вакцинацией никто из присутствующих так и не понял, ровно, как и то, когда же она начнётся: "в январе—феврале" или "и так далее".
Примечательно, что президент Турции Реджеп Эрдоган получил китайскую вакцину, а не российскую — как и все 100 тыс. человек в первый день вакцинации в стране. Россия активно продвигала "Спутник V" на турецкий рынок, однако 9 декабря 2020 года министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа заявил в интервью турецкой газете Haberturk: "Это аденовирусная вакцина („Спутник V" — прим. автора). Проблема возникла из-за соответствия GLP. Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину. Эта вакцина также не может получить нашу лицензию. Поэтому она не входит в нашу сферу интересов". Москва возмутилась, и турецкие власти назвали заявление "недоразумением", сообщив, что "Спутник V" должен "пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии", и "если все будет успешно", то "проблем не будет". Прошёл месяц — российский "вакцинный воз" и ныне там, а турецкие власти одобрили китайский препарат.

К слову, это именно та вакцина, которую закупает Украина, и не только она. В частности, на днях стало известно, что Венгрия достигла договорённость с Китаем о закупке вакцины от коронавируса, первая партия будет включать порядка 1 млн доз. Россия пыталась рассорить европейцев, подсовывая Венгрии свой чудо-препарат, вместо сертифицированных в ЕС, однако вакцинная спецоперация провалилась. В декабре 2020 года венгерские власти отказались покупать "Спутник V", деликатно сославшись на "недостаточные мощности производства" в РФ. В РПФИ новость об отказе от российской вакцины в пользу европейских и китайских назвали фейком, однако сегодня мы видим, что это был никакой не фейк, а правда.
Вечером 14 января стало известно, что Twitter заблокировал официальный аккаунт "Спутник V". Об этом сообщили в РПФИ: "Мы выясняем причины произошедшего. Мы просим всех наших подписчиков написать в Twitter с просьбой восстановить нам доступ".
Полный текст: https://www.obozrevatel.com/russia/ross ... hastya.htm
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:39

  fler написав:.....
Вечером 14 января стало известно, что Twitter заблокировал официальный аккаунт "Спутник V". Об этом сообщили в РПФИ: "Мы выясняем причины произошедшего. Мы просим всех наших подписчиков написать в Twitter с просьбой восстановить нам доступ".
Полный текст: https://www.obozrevatel.com/russia/ross ... hastya.htm

Уже разблокировали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:По опитуванням значно бiльше:

Я теж на це опитування орієнтувався. Тут, як на виборах - обіцяють прийти 80%, а приходять 50%. Як тільки спаде гострота епідемії, влітку, так відразу і відсотки бажаючих скоротяться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:48

  lapay написав:
  ЛАД написав:По опитуванням значно бiльше:

Я теж на це опитування орієнтувався. Тут, як на виборах - обіцяють прийти 80%, а приходять 50%. Як тільки спаде гострота епідемії, влітку, так відразу і відсотки бажаючих скоротяться.

Чи то буде.
ЛАД
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