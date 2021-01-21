Додано: Вів 26 січ, 2021 09:25

Плитидепсин исследующейся в качестве противоракового препарата, оказался в 27,5 раз более эффективным противовирусным средством против коронавируса SARS-CoV-2, чем препарат ремдесивир, использующийся в некоторых странах. Соответствующее исследование группа ученых из Нью-Йорка и Сан-Франциско опубликовала в журнале Science.Плитидепсин, более известный под торговой маркой аплидин, получил ограниченное распространение в 2000-х годах. Он вырабатывается из морских животных асцидий. Впервые его выделили из Aplidium albicans — разновидности асцидий, обнаруженной в Средиземном море у побережья острова Ибица. Права на этот препарат принадлежат испанской компании PharmaMar.. В Австралии плитидепсин был одобрен в декабре 2018 года, там его используют в комбинации с дексаметазоном для лечения пациентов с некоторыми видами миеломы.В 2020 году в США, Великобритании и Испании начались исследования противовирусного действия плитидепсина, наряду с другими экспериментальными препаратами. Несколько групп ученых пришли к выводу, что он может действительно может иметь лекарственное значение в лечении COVID-19.San Francisco Chronicle поясняет, что в отличии от других препаратов, плитидепсин воздействует не на белки самого вируса, а на белки клеток, которые вирус использует для репликации. Исследования проводились на обезьянах и мышах, а в Испании — и на людях в рамках второго этапа исследования препарата компанией PharmaMar. Препарат вводился 45 пациентам с COVID-19 По предварительным данным компании, он сократил сроки госпитализации больных: 81% пациентов были выписаны в течение 15 дней, по сравнению с обычным показателем в 47%.Подробнее на РБК: