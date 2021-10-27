На фоне заявлений властей о «диверсии» с поставками кислорода, появилась информация, что власти об этой «диверсии» знали, но ничего не предприняли.



Так, Минздрав знал о грядущих перебоях с кислородом, но не предпринял мер, т.к. не нашел решения, сообщает "Думская" со ссылкой на протокол совещания которое прошло 11 октября.



Согласно документу, "Линде Газ Украина" и "Мессер Украина" были вынуждены остановиться на плановое техническое обслуживание. Невыполнение таких регламентных работ невозможен — на криогенном производстве это может привести к катастрофическим последствиям.



Компании заранее предупредили об этом министерство, а на заседании думали, как выйти из положения. Среди мер - использовать кислород других производителей, запретить госпитализацию больных с подозрением на Covid и провести информкомпанию об этом.



Но ничего так и не придумали.



При этом источники в Минздраве сообщает, что об этой проблеме было известно еще в мае. И никаких решений как выйти из ситуации не было принято.