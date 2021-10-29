Додано: Суб 30 жов, 2021 12:34

Да уж!



Измельчали диссиденты по сравнению с прошлыми.

За свои убеждения в средневековье люди шли на костер, в 70-80-е прошлого века отправлялись в лагеря и психушки, в 2014-м неделями мерзли на майдане. И никто из них не задумывался, что станет с его магазином и кто и чем будет кормить его детей.



А сейчас?



Первый, хвалящийся своим счетом с 6 нулями и постоянно утверждающий, что вакцинировать 60- это бессмысленный перевод средств, а в группе 20-40 глупость, т.к. они если болеют, то легко и безсимптомно, при первом предупреждении властей о закрытии магазинов с невакцинированными продавцами сразу вакцинировался сам с женой (60-) и "уговорил" своих продавцов вакцинироваться, в т.ч. одного/у в возрасте 35 лет (правда умолчав, что будет с теми, кто откажется) и теперь гордо рапортует что у него 80% уже вакцинировано.



Второй оправдывается тем, что у него четверо детей и он пошел на вакцинацию из-за того, что иначе они умрут от голода, и просит помощи у форумчан, что делать, ведь с одной дозой торговать не разрешают, а выдержать неделю до второй он и его дети не в силах.



Третий, добровольно вакцинировавшийся всеми доступными от других болезней вакцинами, пока держится, но что-то мне подсказывает, что когда ему без соответствующего сертификата запретят посещать оплаченный годовым абонементом бассейн (а справки о перенесенной болезни у него нет, т.к. он болел легко и к врачу не обращался), он сразу же пополнит ряды вакцинировавшихся.



Что интересно - все трое из славного города Львова, гордящегося своей историей и независимостью!



Четвертый, бравируя своей молодостью (соотв., как он считает, малой возможностью отправиться к праотцам) тоже пока держится, но, как и третий, при запрете ему посещать его любимый клуб (тоже уже оплаченный), тут же забудет о своей принципиальности.



У пятой, для экономии (бензин + плата за стоянку) поехавшей поездом в Киев, есть альтернатива - вернуться назад до 1 ноября, недошопинговав, либо остаться в чужом городе на неопределенный срок (без вакцинации) или вакцинироваться, что лишит ее звания заслуженного диссидента.



И наконец шестой, сыплящий Законами о незаконности вакцинации (т.е. бесплатно!!! консультирующий диссидентов), но не имеющий права подать в суд о незаконности, т.к. его это прямо не касается. С 1 ноября у него наконец-то появится такая возможность подать в суд на государство Украина на нарушение им его личных прав, защищенных Конституцией Украины. Но глубоко сомневаюсь, что он это сделает, скорее при первом же недопуске его в суд по причине отсутствия "ковидных" документов (и соотв. неполучения им гонорара), он вприпрыжку понесется в ближайший пункт вакцинации и там будет, расталкивая всех локтями кричать, что ему надо уколоться вне очереди, т.к. иначе его клиента посадят.



Вот что деньги делают с принципиальными людьми!





Ники специально не привожу, чтобы не дать повода упомянутым персонажам пожаловаться, что его лично оскорбили. Ну а без ников доказать, что речь идет именно о нем, тяжеловато.