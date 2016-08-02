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Системи обліку валютних
операцій обмінників в Україні

Системи обліку валютних операцій обмінників в Україні
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:11

Системи обліку валютних операцій обмінників в Україні

Доброго дня!
Ми розвиваємо свій стартап і для реалізації повного функціоналу нам потрібно зробити інтеграції з системами обліку. Можливо, хтось знає яке програмне забезпечення є найбільш поширеним для ведення валютних операцій, розрахунку залишків валюти в обміннику, курсу тощо?
Цільова аудиторія нашого сервісу як невеликі обмінники, так і мережа великих обмінників.
nazwin
 
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