В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.
В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.
а на самом деле решение интересное:
Визнати незаконним та скасувати Наказ про відсторонення від роботи ОСОБА_1 від 08.11.2021 №73 к-тр.
Зобов`язати Комунальний заклад "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" виплатити ОСОБА_1 невиплачену заробітню плату за час незаконного відсторонення від роботи.
Стягнути з Комунального закладу "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" до державного буджету судові витрати у вигляді судового збору, в розмірі 1816 (одна тисяча шістнадцять) грн 00 коп.
В будь якому випадку постановою КМ України від 09.12.2020 №1236 було введено карантин, термін дії якого закінчився 28 лютого 2021 і в подальшому жодних постанов КМ України, яким би встановлювався карантин на інший період не приймалось. Внесення змін до п. 1 постанови КМ України від 09.12.2020 №1236 є неприйнятним з точки закону, оскільки КМ України вправі, відповідно вимог ч. 1 ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлювати та відміняти карантин, а повноважень продовжувати його дію, шляхом внесення змін до відповідних пунтів постанови, якою встановлювався карантин та визначався період його дії не наділений.
а на самом деле решение интересное:
Визнати незаконним та скасувати Наказ про відсторонення від роботи ОСОБА_1 від 08.11.2021 №73 к-тр.
Зобов`язати Комунальний заклад "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" виплатити ОСОБА_1 невиплачену заробітню плату за час незаконного відсторонення від роботи.
Стягнути з Комунального закладу "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" до державного буджету судові витрати у вигляді судового збору, в розмірі 1816 (одна тисяча шістнадцять) грн 00 коп.
Ромасик написав:Меня волнует, почему вакцинированный Израиль боится вакцинированной Британии?
Лучше придумайте басню почему в Украине волна идет на спад, а тем временем -
В УКРАИНЕ УЖЕСТОЧАТ КАРАНТИН НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
В связи с пандемией Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий
Голубовская же сказала что омикрон совсем как грип, они там к ее мнению совсем не прислушиваются получается?
смешно звучит слово "противоэпидемические" в условиях отсутствия эпидемии...