Додано: Суб 08 січ, 2022 12:16

vitaliian написав: Куда ЛАД пропал? Куда ЛАД пропал?

, ну я всё ещё надеюсь, что юрыст вместо всего исчерпывающего перечня слов, которые есть в его голове (армия, судья, пенсия, Airbus) , скажет ещё ответ и на заданный ему вопрос. Думаете не станет? Тогда кто же он?А вот на ответ от юа-профи я не надеюсь. Это обычная его практика , летая на окологалактическрй орбите периодически приближаясь к земле, где появляется связь, не вникая в суть обсуждения, что-то выкрикнуть и снова исчезнуть,не успев прочитать ответ и встречные ему вопросы.На орбите он реально, или это действие препаратов - это установить пока не представляется возможным.Та в общем-то длинные праздники. Мо в Карпатах.