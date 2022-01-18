|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 січ, 2022 21:47
pesikot написав:
Ранее утверждалось, что омикрон сильно заразный, но мало летальный и мало последствий
Ну так по цифрам это и видно. Много заболевших и ... мало последствий
смертей больше или меньше стало?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4005
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1016 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 21:47
pesikot написав:
букварь на самокрутки пустили
Просто какой-то "ужас-ужас" надо же транслировать. Не свой же, украинский, где народ 4 месяца дох как тараканы. А тут австралиец закашлял, ой беда-беда.
Ромасик написав:
смертей больше или меньше стало?
А сам-то как думаешь?? 87.8 тыс - это больше, чем нормальные 47.8тыс? На сколько??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6613
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 1625 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:11
Ромасик написав: pesikot написав:
Ранее утверждалось, что омикрон сильно заразный, но мало летальный и мало последствий
Ну так по цифрам это и видно. Много заболевших и ... мало последствий
смертей больше или меньше стало?
Например, Британию не поймешь. Вчера было 88 летальных, сегодня уже 438.. На графике летальности такое:
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2561
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 921 раз.
- Подякували: 1067 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:15
fler написав:
Например, Британию не поймешь. Вчера было 88 летальных, сегодня уже 438.. На графике летальности такое:
и где там на графике 438 ?
Может, мадам дохтур объяснит ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6446
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 456 раз.
- Подякували: 1191 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:17
fler
, ужас-ужас..
Ой, а какая это страна рядом с Британией?? Ооой, а это непривитая Украина.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6613
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 1625 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:24
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2561
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 921 раз.
- Подякували: 1067 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:31
fler, то я же хотел чтобы софисты ответили
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4005
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1016 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:32
fler
А ты на предыдущие вопросы ответь, а только потом набрасывай
Тромбон: Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое, гори оно огнем!
Бригадир: Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?
Надеюсь, пани дохтур знает откуда это
А если не знает, то какая она пани дохтур
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6446
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 456 раз.
- Подякували: 1191 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:33
pesikot написав: fler написав:
Например, Британию не поймешь. Вчера было 88 летальных, сегодня уже 438..
и где там на графике 438 ?
Может, мадам дохтур объяснит ?
Там надо резкость наводить, чтоб заметить, но для вас, пушистых, я покажу отдельным графиком:
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2561
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 921 раз.
- Подякували: 1067 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7927
|17606575
|
Вів 18 січ, 2022 18:16
ЛОБ
|