Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Додано: Пон 23 січ, 2023 23:51

fler написав: Мені ця історія з викриттям "шкідливості вакцинації" чимось нагадує галас про закупівлі Міноборони. Мені ця історія з викриттям "шкідливості вакцинації" чимось нагадує галас про закупівлі Міноборони.

fler написав: Всі знають, що там "нечисто", але розуміють, що правди не дізнаємося ніколи Всі знають, що там "нечисто", але розуміють, що правди не дізнаємося ніколи

fler написав: Чому вакцинація закінчилася раптово в усіх країнах? Чому вакцинація закінчилася раптово в усіх країнах?

fler написав: Адже відсотки вакцинованих не були у всіх однакові, так само як і летальність. Адже відсотки вакцинованих не були у всіх однакові, так само як і летальність.

fler написав: Хотаб нам доводив, що у вакцинованих на понад 50% країнах, летальність хворих на ковід значно впала. Чому тоді інші країни не продовжили вакцинацію до необхідного рівня? Хотаб нам доводив, що у вакцинованих на понад 50% країнах, летальність хворих на ковід значно впала. Чому тоді інші країни не продовжили вакцинацію до необхідного рівня?

fler написав: До речі, мені вчора написали з рф До речі, мені вчора написали з рф

fler написав: Тобто за таких умов у розпал епідсезону мало би бути хворих "до фіга і трошки". Де вони? Тобто за таких умов у розпал епідсезону мало би бути хворих "до фіга і трошки". Де вони?

А мені наприклад ваша "сенсація" про шкідливість щеплень нагадує кимось закинуту "сенсацію" , що Флер нерозбірлива в сексуальних стосунках.Це правда? Ніхто не знає!Який зв'язок? Да ніякого! Але чому б не підозрювати щось.Сподіваюсь ви розумієте, що зараз ви пробуєте просто зв'язати 2 непов'язані події виключно "для красного словца".Хто знає? Я поки що не знаю. Треба факти.Бо вірус прийняв такі форми, які викликають хворобу, але вбиває лише ну зовсім слабких. Тобто летальність суттєво впала. А ви думали, то чому?І що? А чому вони мали були однакові??І чому вас дивує, що при різних відсотках припинили вакцинацію?Наприклад:Йде цунамі. Через Херсон на Мико. В одному місті видали 1000 човнів, а в іншому 10 тисяч. Цунамі пройшло. Невже треба першому місту продовжувати видавати ще 9 тисяч човнів??Бо на момент епідемія стихла. Людям не характерно хвилюватись минулими проблемами. Всі схильні вірити, що їх обійшло.Продовжуйте спостереження.А в 90-х їли макарони і картоплю. В не було Ковід. І що?З.І.Для мене не має принципового значення, що людина думає про Ковід, про тиф , чи вітрянку.Але якщо людина:1. Їсть з помийки (я про інформацію)2. Погоджується хоч в чомусь з гниллю нашої держави (ви знаєте, кому ви лайкали в цій гілці), то для мене цієї людини більше нема.Я не вважаю цю тему настільки важливою в нашому житті, щоб люди заради спроби переконати когось мали замазуватись в фекалії вонючих сайтів. Щоб люди торкались рукою до умовних "вкладчиків", після яких не відмитись.Бай. Більше ми не знайомі.