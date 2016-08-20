Епідемія коронавірусу в Україні та світі

beee написав:Колоти треба всім. Умники с нормальным иммунитетом сами не умирают, а плодят мутации
beee написав:прививки лишь в редких случаях ведут к возникновению мутаций вируса ... Уже вроде всё обсосанно)
Схоже, Ви не зовсім розумієте, що відбувається у тих країнах, де масово вкололи бустери. Якщо коротко - там зараз підраховують кількість "один на мільйон" і ця кількість зростає. Якщо науково, то давно відомо, що будь-яке втручання в природній імунітет людини є вкрай небажаним, тому що може мати летальні наслідки, навіть через роки. В ситуації з ковідними вакцинами (переважно мрнк-типу) ми бачимо ці наслідки вже зараз.(( Тому на питання про те, чи варто було колоти всіх чи лише тих, у кого була реальна загроза життю, як на мене, відповідь вже очевидна.
LifeSiteNews (или просто LifeSite ) — канадский католический консервативный сайт, выступающий против абортов, и новостное издание. LifeSiteNews публиковал вводящую в заблуждение информацию и теории заговора , а в 2021 году был заблокирован на некоторых платформах социальных сетей за распространение дезинформации о COVID-19.
LifeSiteNews регулярно публикует теории заговора . [7] [24] [25] Сайт опубликовал вводящие в заблуждение утверждения о попытках Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года и статьи в поддержку кампании « Остановите воровство », преследующей ту же цель. [26] [6] Некоторые статьи на веб-сайте используют тег « Новый мировой порядок », [6] название теории заговора, которая выдвигает гипотезу о тайно возникающем тоталитарном мировом правительстве. [25]
LifeSiteNews опубликовал дезинформацию о вакцинах от COVID-19 . [27] [28] [29] [30] [31] В ноябре 2022 года LifeSiteNews продвигал антипрививочный фильм « Умер внезапно » . [32]
Сайт проверки фактов Snopes описал LifeSiteNews в 2016 году как «известного поставщика вводящей в заблуждение информации». [23] Пол Мозес написал для Commonweal в 2021 году, что освещение LifeSiteNews «симулирует журналистскую точность, но вводит в заблуждение из-за упущения». [14]
Канал LifeSiteNews на YouTube был заблокирован в феврале 2021 года за постоянное распространение дезинформации о COVID-19. В одном видео утверждалось, что COVID-19 был «величайшим розыгрышем, когда-либо совершенным над ничего не подозревающей публикой». Другой пропагандировал антипрививочные настроения, поставил под сомнение эффективность вакцин против COVID-19 и заявил, что COVID-19 «на самом деле не убивает людей направо и налево, которые в любом случае, вероятно, не умрут в течение года». Эти утверждения противоречили научному консенсусу и отчетам таких органов, как Всемирная организация здравоохранения , и нарушали политику YouTube в отношении распространения дезинформации о здоровье. [35]
LifeSiteNews был навсегда заблокирован в Facebook в мае 2021 года за нарушение политики, запрещающей дезинформацию о COVID-19. [12] [36] Согласно LifeSiteNews , Facebook заявил, что запрет был связан с их политикой удаления учетных записей, выступающих против вакцинации, а представитель Facebook якобы обвинил LifeSiteNews в распространении «ложной информации о COVID-19, которая может способствовать причинению физического вреда». [12] В совместном заявлении, подписанном Media Matters for America , GLAAD , Human Rights Campaign и NARAL Pro-Choice America , говорится, что они собрали и отправили в Facebook более 100 сообщений отLifeSiteNews , которые якобы распространяли дезинформацию о COVID-19 и вакцинах. Они добавили, что, по их мнению, Facebook должен был запретить группу «несколько лет назад» за использование платформы для «продвижения своего пагубного экстремизма против ЛГБТК и против выбора». [37] [38] [39]
Доколе кормиться помойками?! Доколе носить фекалии в приличное (с виду) общество?
Понимание истинного влияния пандемии COVID-19 на смертность имеет решающее значение для принятия решений в области общественного здравоохранения. Наш анализ показывает, что 18,2 миллиона (95% UI 17,1–19,6) человек умерли во всем мире из-за пандемии COVID-19 (измеряемой по избыточной смертности) между началом пандемии (1 января 2020 г.) и на конец декабря 2021 г., что в 3,07 раза (2,88–3,30) превышает зарегистрированное число смертей, связанных с COVID-19. Наши выводы показывают, что полное воздействие пандемии было намного больше, чем предполагает официальная статистика.
29Имеются убедительные доказательства того, что в период пандемии увеличились показатели тревоги и депрессии, что может привести к увеличению смертности от самоубийств;30, 31однако на сегодняшний день свидетельств повышения смертности от самоубийств мало, за исключением Японии, где число зарегистрированных смертей от самоубийств увеличилось во время пандемии.32И наоборот, смертность от опиоидов увеличилась в одних штатах США и снизилась в других по сравнению с ожидаемыми уровнями.33, 34, 35,
fler написав:В ситуації з ковідними вакцинами (переважно мрнк-типу) ми бачимо ці наслідки вже зараз.((
Чи можна побачити ці дослідження причинно-наслідкового зв'язку? Бо все, що непомийне, стверджує, що як сама хвороба для перехворівщих, так і недоотримана своєчасно допомога через перенавантаження системи охорони здоров'я під час пандемії, все це зараз є причинами , що смертність і далі є вище нормативної. Про це кажуть науковці. Я завжди вважав, що люди з науковою ступінню довіряють науковцям, а не шарлатанам з католичних помийних сайтів.
Мені ця історія з викриттям "шкідливості вакцинації" чимось нагадує галас про закупівлі Міноборони. Всі знають, що там "нечисто", але розуміють, що правди не дізнаємося ніколи. Чому вакцинація закінчилася раптово в усіх країнах? Адже відсотки вакцинованих не були у всіх однакові, так само як і летальність. Хотаб нам доводив, що у вакцинованих на понад 50% країнах, летальність хворих на ковід значно впала. Чому тоді інші країни не продовжили вакцинацію до необхідного рівня? До речі, мені вчора написали з рф: "У нас зараз дурдом відбувається, всі хворіють. Вірус якийсь." Глянула статистику, там 60% вакциновано, з яких 13,5% трьома дозами (тобто бустер отримали). Практично щодня користуюсь метро. Не бачу поголовно хворих, хоча їду не в робочку і всеодно людей чимало. Іноді чую як хтось кашлянув, один-два на весь вагон у масках. У нас війна, всі на нервах, у стресі, харчуються гірше, ніж раніше, тому що часто немає світла, багато втратили роботу (доходи)... Тобто за таких умов у розпал епідсезону мало би бути хворих "до фіга і трошки". Де вони?
fler написав:Мені ця історія з викриттям "шкідливості вакцинації" чимось нагадує галас про закупівлі Міноборони.
А мені наприклад ваша "сенсація" про шкідливість щеплень нагадує кимось закинуту "сенсацію" , що Флер нерозбірлива в сексуальних стосунках. Це правда? Ніхто не знає! Який зв'язок? Да ніякого! Але чому б не підозрювати щось. Сподіваюсь ви розумієте, що зараз ви пробуєте просто зв'язати 2 непов'язані події виключно "для красного словца".
fler написав:Всі знають, що там "нечисто", але розуміють, що правди не дізнаємося ніколи
Хто знає? Я поки що не знаю. Треба факти.
fler написав:Чому вакцинація закінчилася раптово в усіх країнах?
Бо вірус прийняв такі форми, які викликають хворобу, але вбиває лише ну зовсім слабких. Тобто летальність суттєво впала. А ви думали, то чому?
fler написав:Адже відсотки вакцинованих не були у всіх однакові, так само як і летальність.
І що? А чому вони мали були однакові?? І чому вас дивує, що при різних відсотках припинили вакцинацію?
Наприклад: Йде цунамі. Через Херсон на Мико. В одному місті видали 1000 човнів, а в іншому 10 тисяч. Цунамі пройшло. Невже треба першому місту продовжувати видавати ще 9 тисяч човнів??
fler написав:Хотаб нам доводив, що у вакцинованих на понад 50% країнах, летальність хворих на ковід значно впала. Чому тоді інші країни не продовжили вакцинацію до необхідного рівня?
Бо на момент епідемія стихла. Людям не характерно хвилюватись минулими проблемами. Всі схильні вірити, що їх обійшло.
fler написав:До речі, мені вчора написали з рф
Продовжуйте спостереження.
fler написав:Тобто за таких умов у розпал епідсезону мало би бути хворих "до фіга і трошки". Де вони?
А в 90-х їли макарони і картоплю. І не було Ковід. І що?
З.І. Для мене не має принципового значення, що людина думає про Ковід, про тиф , чи вітрянку. Але якщо людина: 1. Їсть з помийки (я про інформацію) 2. Погоджується хоч в чомусь з гниллю нашої держави (ви знаєте, кому ви лайкали в цій гілці), то для мене цієї людини більше нема. Я не вважаю цю тему настільки важливою в нашому житті, щоб люди заради спроби переконати когось мали замазуватись в фекалії вонючих сайтів. Щоб люди торкались рукою до умовних "вкладчиків" (там вже з десяток забанених навічно акаунтів) , після яких не відмитись. Бай. Більше ми не знайомі.
beee написав:Мутации вируса появляются там, где еще невелико число привитых людей и где проживает большое число людей на маленькой территории.
прививки лишь в редких случаях ведут к возникновению мутаций вируса и теоретически благоприятствуют его распространению, но гораздо более вероятно то, что опасные мутации возникают именно там, где вирус может беспрепятственно и быстро распространяться.
Хтось може пояснити 1 Офіційно заявили що прививка не захищає від ймовірності захворювання - а дозволяє захворюванню пройти в легшій фазі 2 То чому тоді Той хто не привитий і захворів - повищує ймовірність мутацій А той хто привитий і захворів - не повищує ймовірність мутацій..
Коли будете відповідати- попередньо вивчіть історію використання антибіотиків...де кожен новий антибіотик створювався для того щоб побороти віруси які отримали стійкість до використання попереднього.