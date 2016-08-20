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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5031503250335034

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 64
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
11
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
22
Зробив 2 щеплення і досить
9%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:27

  Hotab написав:Так нормальний ответ.
Если ты бездоказательно просто спрашиваешь "почему твоя вакцина не работает?"
, то получаешь ответ п̶о̶ш̶е̶л̶ ̶н̶а̶ ̶̶к̶у̶й"хорошего дня".
:lol:

Сколько бустеров наколол за это время? Уже где-то 5 должно быть.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:29

  budivelnik написав:Хтось може пояснити
1 Офіційно заявили що прививка не захищає від ймовірності захворювання - а дозволяє захворюванню пройти в легшій фазі

Бурла на відео вище пояснює
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:32

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Ромасик написав:Сколько бустеров наколол за это время? Уже где-то 5 должно быть

Перечисли мне $100, я тебе так и быть расскажу персональную информацию.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:43

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Сколько бустеров наколол за это время? Уже где-то 5 должно быть

Перечисли мне $100, я тебе так и быть расскажу персональную информацию.

Какой стеснительный стал :lol:
Ромасик
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