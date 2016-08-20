Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Додано: Нед 05 бер, 2023 16:20

А у Польши, Болгарии и Словакии были самые жесткие ограничения?А у рашистов, где в 2021 году было +30% смертность, ух жесткие ограничения былиУ Украины, где в 2021 году +20% - жесткач был с ограничениями? Из дома не выходили?))Ромасик не умеет в причино-следственные связи, а еще у него маленький член. Очевидно, что обладатели маленьких членов имеют проблемы с логическим мышлением.Про ромасиковую память как у гуппи мы даже не будем упоминать. Если ромасики не в состоянии запомнить, что феномен стран с традиционно высокой культурой дистанцирования , а также с ответственным поведением без принуждения - давно обсуждался, и не раз, то какая гарантия , что он запомнит это в этот раз.З.Ы как бы там ни было, но гляжу ромасикам наконец дошло, что избыточная смертность в мире - это от Ковид , а не от суицидов убийств, хвиль народжень в ссср после 2 МВ - это уже позитив. Шаг за шагом из ромасиков может что-то получиться.