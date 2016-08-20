Какой стеснительный стал
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:43
Додано: Сер 25 січ, 2023 21:37
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
Додано: Нед 05 бер, 2023 15:57
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
Данные, регулярно собираемые статистической организацией при ЕС Eurostat, свидетельствуют о том, что шведский метод борьбы с коронавирусом оказался самым эффективным в Европе, если судить по показателям смертности.
Напомним, что этот метод заключался в отказе от карантина и прочих чрезвычайных мер. За это шведов в свое время изрядно критиковали. В итоге, однако, время доказало их правоту. По итогам 2020-2022, в этой стране - наименьшая "избыточная смертность" (временное увеличение смертности в популяции по сравнении с ожидаемой). То есть, ковид Швеция пережила с наименьшими потерями по сравнениями с остальными европейскими странами.
Зрада зрадонька
Додано: Нед 05 бер, 2023 16:20
Ромасик ,
А у Польши, Болгарии и Словакии были самые жесткие ограничения?
А у рашистов, где в 2021 году было +30% смертность, ух жесткие ограничения были
У Украины, где в 2021 году +20% - жесткач был с ограничениями? Из дома не выходили?))
Ромасик не умеет в причино-следственные связи, а еще у него маленький член. Очевидно, что обладатели маленьких членов имеют проблемы с логическим мышлением.
Про ромасиковую память как у гуппи мы даже не будем упоминать. Если ромасики не в состоянии запомнить, что феномен стран с традиционно высокой культурой дистанцирования , а также с ответственным поведением без принуждения - давно обсуждался, и не раз, то какая гарантия , что он запомнит это в этот раз.
З.Ы как бы там ни было, но гляжу ромасикам наконец дошло, что избыточная смертность в мире - это от Ковид , а не от суицидов убийств, хвиль народжень в ссср после 2 МВ - это уже позитив. Шаг за шагом из ромасиков может что-то получиться.
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