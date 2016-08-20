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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 65
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
18%
12
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
22
Зробив 2 щеплення і досить
9%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:43

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Сколько бустеров наколол за это время? Уже где-то 5 должно быть

Перечисли мне $100, я тебе так и быть расскажу персональную информацию.

Какой стеснительный стал :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:37

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Ромасик написав:Какой стеснительный стал

Деньги люблю.
А ты настолько нищий, что не готов платить, стал?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:57

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Данные, регулярно собираемые статистической организацией при ЕС Eurostat, свидетельствуют о том, что шведский метод борьбы с коронавирусом оказался самым эффективным в Европе, если судить по показателям смертности.

Напомним, что этот метод заключался в отказе от карантина и прочих чрезвычайных мер. За это шведов в свое время изрядно критиковали. В итоге, однако, время доказало их правоту. По итогам 2020-2022, в этой стране - наименьшая "избыточная смертность" (временное увеличение смертности в популяции по сравнении с ожидаемой). То есть, ковид Швеция пережила с наименьшими потерями по сравнениями с остальными европейскими странами.

Зрада зрадонькаЗображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 16:20

Ромасик ,
А у Польши, Болгарии и Словакии были самые жесткие ограничения? :lol:
А у рашистов, где в 2021 году было +30% смертность, ух жесткие ограничения были :mrgreen:
У Украины, где в 2021 году +20% - жесткач был с ограничениями? Из дома не выходили?))

Ромасик не умеет в причино-следственные связи, а еще у него маленький член. Очевидно, что обладатели маленьких членов имеют проблемы с логическим мышлением.

Про ромасиковую память как у гуппи мы даже не будем упоминать. Если ромасики не в состоянии запомнить, что феномен стран с традиционно высокой культурой дистанцирования , а также с ответственным поведением без принуждения - давно обсуждался, и не раз, то какая гарантия , что он запомнит это в этот раз.

З.Ы как бы там ни было, но гляжу ромасикам наконец дошло, что избыточная смертность в мире - это от Ковид , а не от суицидов убийств, хвиль народжень в ссср после 2 МВ - это уже позитив. Шаг за шагом из ромасиков может что-то получиться.
Hotab
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