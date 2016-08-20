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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5034503550365037

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 70
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
12
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
33%
23
Зробив 2 щеплення і досить
14%
10
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
31%
22
Інше
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 25 вер, 2023 19:51

  Дюрі-бачі написав:Добре, що нагадали. Пора йти робити 5 дозу щеплення...
  budivelnik написав:Представники секти виступали з тезою що тільки щеплення допоможе....
Ну поки щеплення е сильно ефективне, як і від грипу. Але краще з ним, ніж без нього.

Пятий раз тим самим що два роки тому ??. Чи там хоть щось нове ?
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Повідомлення Додано: Пон 25 вер, 2023 21:05

Раптом комусь згодиться мій досвід...

  fler написав:
  Faceless написав:Просто застуда чи таки ковід?

Не знаю, шо воно таке. Але ковід у 2020 у мене починався так само - слабкість і нежить. Тоді на третій день я втратила "нюх", а на четвертий - "смак". Сьогодні як раз третій день хвороби, "нюх і смак" поки що при мені. Ковід у 2020 р я перенесла у легкій формі, але пост-ковідні симптоми відчувала майже півроку після хвороби.

upd. Після обіду майже зник "нюх" і наполовину зник "смак". Привіт, ковід!((

Дописую свою "історію хвороби"-2023. Через 2-3 дні після зникнення "нюх" і "смак" повернулися до мене остаточно.
Отже, хворіла загалом 5 днів, у легкій формі. Ліки: таблетки Сінупрет (як противірусне), краплі Отривін із ментолом та евкаліптом (в ніс, від нежитю). Зміни у харчуванні: щодня 250г свіжої малини, страви з луком або часником, рясніше теплі напої (чай, кава, вода, какао, соки).
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Повідомлення Додано: Пон 25 вер, 2023 23:21

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

fler написав:
  fler написав:
  Faceless написав:Просто застуда чи таки ковід?

Не знаю, шо воно таке. Але ковід у 2020 у мене починався так само - слабкість і нежить. Тоді на третій день я втратила "нюх", а на четвертий - "смак". Сьогодні як раз третій день хвороби, "нюх і смак" поки що при мені. Ковід у 2020 р я перенесла у легкій формі, але пост-ковідні симптоми відчувала майже півроку після хвороби.

upd. Після обіду майже зник "нюх" і наполовину зник "смак". Привіт, ковід!((

Дописую свою "історію хвороби"-2023. Через 2-3 дні після зникнення "нюх" і "смак" повернулися до мене остаточно.
Отже, хворіла загалом 5 днів, у легкій формі. Ліки: таблетки Сінупрет (як противірусне), краплі Отривін із ментолом та евкаліптом (в ніс, від нежитю). Зміни у харчуванні: щодня 250г свіжої малини, страви з луком або часником, рясніше теплі напої (чай, кава, вода, какао, соки).


Ну сінупрет не противірусне. Фітопрепапат, звичайний фуфломіцин. Але хоч не гомеопатія, і то добре
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 вер, 2023 18:04

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Faceless написав:Ну сінупрет не противірусне. Фітопрепапат, звичайний фуфломіцин.

В нас він офіційно зареєстрований, а в інструкції:
Фармакологічні властивості
Компоненти, що входять до складу рослинного лікарського засобу, мають комплексну активність, яка проявляється у секретолітичній дії, протинабряковому, протизапальному, імуностимулюючому та противірусному ефектах.
Активні компоненти лікарського засобу Синупрет® пригнічують розмноження різних респіраторних вірусів, таких як вірус грипу А, парагрипу та РСВ (респіраторно-синцитіальних вірусів). https://tabletki.ua/uk/%D0%A1%D0%B8%D0% ... structions

Трохи змови і корупції:
зі семи членів аналітичної групи ЦРУ, яка досліджувала походження вірусу SARS-CoV-2, шестеро дійшли такого висновку: є достатньо доказів, аби вважати джерелом пандемії лабораторію Інституту вірусології в китайському Ухані. Водночас сьомий член аналітичної групи обстоював версію про природне походження коронавірусу, мовляв, із тварин перейшов на людей.
Інформатор також розповів, що шістьом експертам «запропонували значні грошові стимули», — аби ті змінили свої висновки про «втечу» коронавірусу з китайської лабораторії. Урешті-решт, аналітична група ЦРУ офіційно заявила, що визначити джерело походження COVID-19 їй не вдалося… https://wz.lviv.ua/world/497789-tsru-pi ... nia-korony
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 вер, 2023 20:59

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Ой+ написав:В нас він офіційно зареєстрований, а в інструкції:

У нас багато чого зареєстровано. Навіть гомеопатичні "препарати".
А 20% розчином спирту в краплях може й можна досягти якогось "противірусного ефекту" на рівні похибки
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:45

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

flyman
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Як виглядає фармацевтичний ринок України та скільки заробляє фарма у світі
Ірина_
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