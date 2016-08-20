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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 72
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:15

У людей, які перехворіли на COVID-19, погіршуються розумові здібності. Одужання їх не відновлює — дослідження

Коронавірусна інфекція, ймовірно, погіршує розумові здібності людей: у тих, хто перехворів на COVID—19, нижчі показники інтелекту й когнітивного розвитку. Цей ефект спостерігається і після одужання — і може потенційно свідчити про ще один наслідок так званого «довготривалого COVID», тобто впливу хвороби на людей навіть після її подолання.

Про це йдеться в масштабному дослідженні британських науковців, оприлюдненому 22 липня в медичному журналі The Lancet.

Для дослідження науковці відібрали дані про понад 81 тисячу пацієнтів, які протягом січня-грудня 2020 року пройшли тест на визначення інтелекту (Great British Intelligence Test, GBIT) — його вважають більш точним, ніж IQ-тест — і опитувальник щодо COVID-19 (він містить дані про перебіг хвороби, її тяжкість, потребу в госпіталізації тощо).

З’ясувалося, що в людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу — зокрема й тих, хто не відчував її симптомів або наслідків, — результати тесту були значно нижчими. Подібні результати спостерігалися незалежно від того, чи потребували хворі на COVID-19 госпіталізації. Водночас до COVID-19 в людей не було схильності до втрати інтелекту, кажуть автори.

Зокрема, стандартне відхилення рівня інтелекту відповідно до GBIT у тих, хто перехворів на COVID-19, становило -0,26 у тих, хто не потребував ШВЛ, і -0,47 у тих, хто його потребував. Для порівняння: в людей, які переживають інсульт, цей показник становить -0,24, а в тих, хто має дислексію, — -0,38.


Науковці наголошують, що їхня вибірка — зважена за демографічними й соціальними показниками (як-от вік, стать, раса, рівень освіти, дохід, ускладнення зі здоров’ям, окрім COVID-19, тощо). Крім того, дані з вибірки порівняли з ширшою вибіркою учасників GBIT, до якої ввійшли понад 269 тисяч людей.

Автори також вказують на те, що з часом когнітивні здібності людей, що перехворіли на COVID-19, не відновилися. Їм не вдалося знайти статистично значимого зв’язку між часом, який минув після одужання, і показником тесту GBIT — оцінка інтелекту здійснювалася протягом часового відтинка в дев'ять місяців після зникнення симптомів COVID-19.

«Наше дослідження пропонує пов’язані між собою докази на підтримку гіпотези, що COVID-19 пов’язаний із когнітивним дефіцитом, який триває і після одужання», — йдеться в публікації. Науковці пропонують продовжити дослідження в цьому напрямі, зокрема встановити, чи не пов’язана втрата інтелекту після COVID-19 із неврологічними чи іншими чинниками.

Це не перше дослідження, що свідчить про зв'язок між коронавірусною хворобою та розумовими здібностями. У квітні 2021 року видання Lancet Psychiatry опублікувало наукову статтю, в якій стверджувалося: до третини людей, які перехворіли COVID-19, мають довготривалі психологічні чи розумові ускладнення.

А в червні група британських науковців з Оксфордського університету й Імперського коледжу Лондона виявила, що в перехворілих на COVID-19 людей зменшилася кількість сірої речовини в ділянках мозку, які відповідають за розпізнавання запахів і смаків.

https://hromadske.ua/posts/u-lyudej-sho ... lidzhennya
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 20:28

  greenozon написав:Пандемія чи змова? Чому вакцини можуть бути небезпечними?ціанокобаламін таблетки


Про план скорочення думаю давно вже всі чули, про секретні лабораторії також, тільки якось не вірилось, не доходило... Коли у розпал пандемії один біолог казав те, що сьогодні говорять майже всі, я теж не вірив, зробив 2 вакцини хоча після цього раз перехворів, знаю навіть людину, яка ковід горілкою лікувала(нібито горілка і врятувала).
brrcfyz
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 22:39

‼ Вакцина от ВИЧ прошла последнюю стадию испытаний – 99% пациентов получили иммунитет, — Emoly University

Сообщается, что в ходе тестов ленакапавир был введён 2179 людям из самых уязвимых групп, и лишь 2 человека заразились ВИЧ. Остальные получили иммунитет.

Если результаты останутся стабильными, FDA одобрит продажу лекарства уже в следующем году.

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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 01:59

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Недавно таке хороше відео дивився в річницю ковіду рекомендую:
https://youtu.be/bQ7rrtGhi8E?si=cV-0D4eQZOSFvZ2v
Така ностальгія … я ще такий молодець віддав сто євро останньою зимою )) щоб бути як укрлоті люди )))
І так і не скористався нічим крім книжок , якраз в лютому книжки отримав …
А нюх ще не повернувся до кінця :(
Пошук по форуму звісно того , тому тут і пишу , на форі всього іншого бреду що тут був , рекомендую розбір тих казок, які ми слухали до цього


Щодо сніду я не уявляю хто в здоровому глузді добровільно захоче стати піддослідним ? Це хто погодиться спочатку вакцинуватися , а потім пройти примусове штучне зараження? Я б прочитав про таке дослідження : дослідній групі після вакцинації ввели донорську кров заражену ВІЛ , контрольній групі не вакцинованих теж ввели таку саму кров , третій групі замість вакцини ввели плацебо , а після цього донорську заражену ВІЛ кров .. . Четвертій групі ввели вакицну , але замість зараженої донорської крові ввели здорову . Подвійне плацебо контрольоване дослідження чи якось так. Так якось мало б виглядати це дослідження. А все інше якось туфта ,група ризику ? Вона ж не однорідна хтось більше ризикував хтось менше …
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 06:56

yama думаю, що як з Короною: будуть досліджувати ефективність в польових умовах, скоріш десь в Африці.
При великих вибірках ризики усереднюються, і тому результат є.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 21:24

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Ну що любі друзі тепер я дуже радий новинам
https://ua.korrespondent.net/world/4745 ... ovyi-virus
Може ковід 2 покладе край війні , просто тому що москалі ближче до китайців і швидше захворіють та їм на фоні загального мору буде не до війни? Добре що в нас з ними кордон закритий . Хоча зараз куди москалі можуть літати ? В азію ?

Ми і москалі можем залишитися без fpv та dji acutel та інших, для нас це більш критично ніж для москалів, бо в них більше мяса, а ми вигрібали хоч трохи за рахунок fpv.
yama
 
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