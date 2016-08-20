Епідемія коронавірусу в Україні та світі

У людей, які перехворіли на COVID-19, погіршуються розумові здібності. Одужання їх не відновлює — дослідженняКоронавірусна інфекція, ймовірно, погіршує розумові здібності людей: у тих, хто перехворів на COVID—19, нижчі показники інтелекту й когнітивного розвитку. Цей ефект спостерігається і після одужання — і може потенційно свідчити про ще один наслідок так званого «довготривалого COVID», тобто впливу хвороби на людей навіть після її подолання.Про це йдеться в масштабному дослідженні британських науковців, оприлюдненому 22 липня в медичному журналі The Lancet.Для дослідження науковці відібрали дані про понад 81 тисячу пацієнтів, які протягом січня-грудня 2020 року пройшли тест на визначення інтелекту (Great British Intelligence Test, GBIT) — його вважають більш точним, ніж IQ-тест — і опитувальник щодо COVID-19 (він містить дані про перебіг хвороби, її тяжкість, потребу в госпіталізації тощо).З’ясувалося, що в людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу — зокрема й тих, хто не відчував її симптомів або наслідків, — результати тесту були значно нижчими. Подібні результати спостерігалися незалежно від того, чи потребували хворі на COVID-19 госпіталізації. Водночас до COVID-19 в людей не було схильності до втрати інтелекту, кажуть автори.Зокрема, стандартне відхилення рівня інтелекту відповідно до GBIT у тих, хто перехворів на COVID-19, становило -0,26 у тих, хто не потребував ШВЛ, і -0,47 у тих, хто його потребував. Для порівняння: в людей, які переживають інсульт, цей показник становить -0,24, а в тих, хто має дислексію, — -0,38.Науковці наголошують, що їхня вибірка — зважена за демографічними й соціальними показниками (як-от вік, стать, раса, рівень освіти, дохід, ускладнення зі здоров’ям, окрім COVID-19, тощо). Крім того, дані з вибірки порівняли з ширшою вибіркою учасників GBIT, до якої ввійшли понад 269 тисяч людей.Автори також вказують на те, що з часом когнітивні здібності людей, що перехворіли на COVID-19, не відновилися. Їм не вдалося знайти статистично значимого зв’язку між часом, який минув після одужання, і показником тесту GBIT — оцінка інтелекту здійснювалася протягом часового відтинка в дев'ять місяців після зникнення симптомів COVID-19.«Наше дослідження пропонує пов’язані між собою докази на підтримку гіпотези, що COVID-19 пов’язаний із когнітивним дефіцитом, який триває і після одужання», — йдеться в публікації. Науковці пропонують продовжити дослідження в цьому напрямі, зокрема встановити, чи не пов’язана втрата інтелекту після COVID-19 із неврологічними чи іншими чинниками.Це не перше дослідження, що свідчить про зв'язок між коронавірусною хворобою та розумовими здібностями. У квітні 2021 року видання Lancet Psychiatry опублікувало наукову статтю, в якій стверджувалося: до третини людей, які перехворіли COVID-19, мають довготривалі психологічні чи розумові ускладнення.А в червні група британських науковців з Оксфордського університету й Імперського коледжу Лондона виявила, що в перехворілих на COVID-19 людей зменшилася кількість сірої речовини в ділянках мозку, які відповідають за розпізнавання запахів і смаків.