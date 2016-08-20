Епідемія коронавірусу в Україні та світі

У людей, які перехворіли на COVID-19, погіршуються розумові здібності. Одужання їх не відновлює — дослідження
Коронавірусна інфекція, ймовірно, погіршує розумові здібності людей: у тих, хто перехворів на COVID—19, нижчі показники інтелекту й когнітивного розвитку. Цей ефект спостерігається і після одужання — і може потенційно свідчити про ще один наслідок так званого «довготривалого COVID», тобто впливу хвороби на людей навіть після її подолання.
Про це йдеться в масштабному дослідженні британських науковців, оприлюдненому 22 липня в медичному журналі The Lancet.
Для дослідження науковці відібрали дані про понад 81 тисячу пацієнтів, які протягом січня-грудня 2020 року пройшли тест на визначення інтелекту (Great British Intelligence Test, GBIT) — його вважають більш точним, ніж IQ-тест — і опитувальник щодо COVID-19 (він містить дані про перебіг хвороби, її тяжкість, потребу в госпіталізації тощо).
З’ясувалося, що в людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу — зокрема й тих, хто не відчував її симптомів або наслідків, — результати тесту були значно нижчими. Подібні результати спостерігалися незалежно від того, чи потребували хворі на COVID-19 госпіталізації. Водночас до COVID-19 в людей не було схильності до втрати інтелекту, кажуть автори.
Зокрема, стандартне відхилення рівня інтелекту відповідно до GBIT у тих, хто перехворів на COVID-19, становило -0,26 у тих, хто не потребував ШВЛ, і -0,47 у тих, хто його потребував. Для порівняння: в людей, які переживають інсульт, цей показник становить -0,24, а в тих, хто має дислексію, — -0,38.
Науковці наголошують, що їхня вибірка — зважена за демографічними й соціальними показниками (як-от вік, стать, раса, рівень освіти, дохід, ускладнення зі здоров’ям, окрім COVID-19, тощо). Крім того, дані з вибірки порівняли з ширшою вибіркою учасників GBIT, до якої ввійшли понад 269 тисяч людей.
Автори також вказують на те, що з часом когнітивні здібності людей, що перехворіли на COVID-19, не відновилися. Їм не вдалося знайти статистично значимого зв’язку між часом, який минув після одужання, і показником тесту GBIT — оцінка інтелекту здійснювалася протягом часового відтинка в дев'ять місяців після зникнення симптомів COVID-19.
«Наше дослідження пропонує пов’язані між собою докази на підтримку гіпотези, що COVID-19 пов’язаний із когнітивним дефіцитом, який триває і після одужання», — йдеться в публікації. Науковці пропонують продовжити дослідження в цьому напрямі, зокрема встановити, чи не пов’язана втрата інтелекту після COVID-19 із неврологічними чи іншими чинниками.
Це не перше дослідження, що свідчить про зв'язок між коронавірусною хворобою та розумовими здібностями. У квітні 2021 року видання Lancet Psychiatry опублікувало наукову статтю, в якій стверджувалося: до третини людей, які перехворіли COVID-19, мають довготривалі психологічні чи розумові ускладнення.
А в червні група британських науковців з Оксфордського університету й Імперського коледжу Лондона виявила, що в перехворілих на COVID-19 людей зменшилася кількість сірої речовини в ділянках мозку, які відповідають за розпізнавання запахів і смаків.
Про план скорочення думаю давно вже всі чули, про секретні лабораторії також, тільки якось не вірилось, не доходило... Коли у розпал пандемії один біолог казав те, що сьогодні говорять майже всі, я теж не вірив, зробив 2 вакцини хоча після цього раз перехворів, знаю навіть людину, яка ковід горілкою лікувала(нібито горілка і врятувала).
Недавно таке хороше відео дивився в річницю ковіду рекомендую: https://youtu.be/bQ7rrtGhi8E?si=cV-0D4eQZOSFvZ2v Така ностальгія … я ще такий молодець віддав сто євро останньою зимою )) щоб бути як укрлоті люди ))) І так і не скористався нічим крім книжок , якраз в лютому книжки отримав … А нюх ще не повернувся до кінця Пошук по форуму звісно того , тому тут і пишу , на форі всього іншого бреду що тут був , рекомендую розбір тих казок, які ми слухали до цього
Щодо сніду я не уявляю хто в здоровому глузді добровільно захоче стати піддослідним ? Це хто погодиться спочатку вакцинуватися , а потім пройти примусове штучне зараження? Я б прочитав про таке дослідження : дослідній групі після вакцинації ввели донорську кров заражену ВІЛ , контрольній групі не вакцинованих теж ввели таку саму кров , третій групі замість вакцини ввели плацебо , а після цього донорську заражену ВІЛ кров .. . Четвертій групі ввели вакицну , але замість зараженої донорської крові ввели здорову . Подвійне плацебо контрольоване дослідження чи якось так. Так якось мало б виглядати це дослідження. А все інше якось туфта ,група ризику ? Вона ж не однорідна хтось більше ризикував хтось менше …
Ну що любі друзі тепер я дуже радий новинам https://ua.korrespondent.net/world/4745 ... ovyi-virus Може ковід 2 покладе край війні , просто тому що москалі ближче до китайців і швидше захворіють та їм на фоні загального мору буде не до війни? Добре що в нас з ними кордон закритий . Хоча зараз куди москалі можуть літати ? В азію ?
Ми і москалі можем залишитися без fpv та dji acutel та інших, для нас це більш критично ніж для москалів, бо в них більше мяса, а ми вигрібали хоч трохи за рахунок fpv.
Такі не забанили мою обліківку.. Ну і ладно.. З Новим роком змії! (Це всім добрим людям, що працюють на перемогу України, хай вам щастить!) З Новим роком, Змії! (Це зрадолюбам, колаборантам і тим, хто ображав мене на військовій гілці, хай вам грець!) Новий ковід, звісно, заб’є ще один цвях у труну москалів, якщо вони не встигнуть вжити превентивні заходи. Також на нашу користь доведений факт, що українці як нація мають міцніше здоров’я, ніж кацапи. Війна, на мою думку, закінчиться тоді, коли кацапи не зможуть її продовжувати, тобто коли рф впаде на коліна. Так склалося історично - коли кацапія встає з колін, то вона починає нападати на когось і зупиняється лише тоді, коли відгребе як слід. Частково рфію вже підкосили санкції, втрати на полі бою та дипломатичні стосунки, що погіршуються з багатьма країнами. Тепер ще може додатися ковід, причому пишуть, що на рф не вистачає медиків, бо вони масово звільняються. Окремий фактор впливу на рф - це Трамп. Не знаю, що він утне, але міг би оголосити рф країною-терористкою та розірвати з нею дипломатичні стосунки. Це миттєво помножило б на нуль пуйла та поклало край цій війні, тому що викликало б ланцюгову реакцію по всьому світу.
ПС. Голосовалку на цій гілці треба прибрати чи замінити на іншу, бо вона застаріла.