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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5036503750385039
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 22:50

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Тож рекомендую вакцину превенар 13 ;) щоб до вірусної інфекції не приєдналась бактеріальна
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:13

Такі не забанили мою обліківку.. Ну і ладно.. :wink: :twisted:
З Новим роком змії! (Це всім добрим людям, що працюють на перемогу України, хай вам щастить!)
З Новим роком, Змії! (Це зрадолюбам, колаборантам і тим, хто ображав мене на військовій гілці, хай вам грець!)
Новий ковід, звісно, заб’є ще один цвях у труну москалів, якщо вони не встигнуть вжити превентивні заходи. Також на нашу користь доведений факт, що українці як нація мають міцніше здоров’я, ніж кацапи.
Війна, на мою думку, закінчиться тоді, коли кацапи не зможуть її продовжувати, тобто коли рф впаде на коліна. Так склалося історично - коли кацапія встає з колін, то вона починає нападати на когось і зупиняється лише тоді, коли відгребе як слід. Частково рфію вже підкосили санкції, втрати на полі бою та дипломатичні стосунки, що погіршуються з багатьма країнами. Тепер ще може додатися ковід, причому пишуть, що на рф не вистачає медиків, бо вони масово звільняються.
Окремий фактор впливу на рф - це Трамп. Не знаю, що він утне, але міг би оголосити рф країною-терористкою та розірвати з нею дипломатичні стосунки. Це миттєво помножило б на нуль пуйла та поклало край цій війні, тому що викликало б ланцюгову реакцію по всьому світу.

ПС. Голосовалку на цій гілці треба прибрати чи замінити на іншу, бо вона застаріла.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:35

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

https://www.youtube.com/watch?v=Hu7qVsD3UfA
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:56

fler

Такі не забанили мою обліківку..


Тільки Успіха.
Бо у нього стали закінчуватись бойові гроші і він дуже цікавився , хто йому дасть і що за це він має зробити , щоб отримати 350 євро. Казав що зуби вже почистив

З новим роком також.
Про новий Ковід почитаю після завершення війни. В порядку пріоритету .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 17:31

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

На Львівщині – спалах пневмонії: лише останніми днями до обласної інфекційної госпіталізували 30 хворих

Серед пацієнтів і молоді, і літні люди.

Хвороба починається як грип, ГРВІ: підвищується температура до 39 градусів, виникає кашель, сильна слабкість.

Пневмонія розвивається буквально на 3-4 день. Збили температуру медикаментами не вдається.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:49

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

прийшла ця вірусня і до мене, покосило і всіх родичів в один день, інкубаціний період тривав ~20 днів. Запалення легенів нема, але переношу гірше ніж ковід ...ковід 1 день 37,2 , а тут вже 3-й день 38-39 ковбасить як при грипі , не пригадую востаннє коли так хворів щоб температура більше 1 ого дня трималась ... кашель в кого сильний і частий , в кого ні, але болючий і до 30 днів триває
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:35

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

yama написав:прийшла ця вірусня і до мене, покосило і всіх родичів в один день, інкубаціний період тривав ~20 днів. Запалення легенів нема, але переношу гірше ніж ковід ...ковід 1 день 37,2 , а тут вже 3-й день 38-39 ковбасить як при грипі , не пригадую востаннє коли так хворів щоб температура більше 1 ого дня трималась ... кашель в кого сильний і частий , в кого ні, але болючий і до 30 днів триває
виздоровлюйте
GALeon
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