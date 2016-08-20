Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Додано: Нед 05 січ, 2025 23:13

Такі не забанили мою обліківку.. Ну і ладно..З Новим роком змії! (Це всім добрим людям, що працюють на перемогу України, хай вам щастить!)З Новим роком, Змії! (Це зрадолюбам, колаборантам і тим, хто ображав мене на військовій гілці, хай вам грець!)Новий ковід, звісно, заб’є ще один цвях у труну москалів, якщо вони не встигнуть вжити превентивні заходи. Також на нашу користь доведений факт, що українці як нація мають міцніше здоров’я, ніж кацапи.Війна, на мою думку, закінчиться тоді, коли кацапи не зможуть її продовжувати, тобто коли рф впаде на коліна. Так склалося історично - коли кацапія встає з колін, то вона починає нападати на когось і зупиняється лише тоді, коли відгребе як слід. Частково рфію вже підкосили санкції, втрати на полі бою та дипломатичні стосунки, що погіршуються з багатьма країнами. Тепер ще може додатися ковід, причому пишуть, що на рф не вистачає медиків, бо вони масово звільняються.Окремий фактор впливу на рф - це Трамп. Не знаю, що він утне, але міг би оголосити рф країною-терористкою та розірвати з нею дипломатичні стосунки. Це миттєво помножило б на нуль пуйла та поклало край цій війні, тому що викликало б ланцюгову реакцію по всьому світу.ПС. Голосовалку на цій гілці треба прибрати чи замінити на іншу, бо вона застаріла.