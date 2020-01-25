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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:55
Re: Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...
И, как всегда, мастерство заголовка. Всего-то из словосочетания "единицы чиновников" первое слово выкинули, как не имеющее особенного значения.
Додано: Сер 29 січ, 2020 00:23
У будь-якій європейській країні різниця в зарплаті 4173 (медсестра...) і 405 тисяч (заступник міністра - тобто майже у 100 разів) є нонсенсом і викликала б мінімум відставку Кабінету Міністрів. В Україні народ стерпить і продовжить тяннути ярмо. Ганьба Уряду.
Додано: Сер 29 січ, 2020 00:54
Почему Уряду-то? Заместитель министра "любой европейской страны" (подозреваю, что речь скорее о Германии с Францией, чем о Польше) как раз примерно подобные суммы и получает. Затраты на жизнь в Украине тоже не сказать, чтобы сильно ниже, чем во Франции. Так что у правительства зарплата адекватная даже если 400k грн - это каждый месяц, а не только годовая премия. Вот медсестре, которая согласна тут трудиться за копейки - ей ганьба, да. Пусть переквалифицируется или переезжает в страну, где за ту же работу дадут больше. Дальше или медсёстрам начнут платить больше или выяснится, что эта профессия не нужна, что тоже нормальная эволюция. Правительство честно открыло границы и даже договорилось о безвизе. Чего вам от него ещё надо-то?
Додано: Сер 29 січ, 2020 01:15
только там ей придется 50% отдать и за левак сразу подзад дадут... а тут медсестры леваком нормально получают, но ноют как и все.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 01:46
Зачем же так грубо секреты разглашать? Достаточно отметить, что официально немцы жалуются на острую нехватку младшего медперсонала, а толпы украинских медсестёр хотят получать столько, сколько готовы платить немцы. В том, что эти работники и работодатели не сходятся, виновато, конечно, правительство и если оно себе урежет ЗП, то это сильно поможет делу.
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