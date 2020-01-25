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Чиновники отримали величезні
зарплати під Новий рік...

Чиновники отримали величезні зарплати під Новий рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:29

  freeze написав:
  moveton написав:Видимо, те, кого мы сейчас видим назначенными - это лучшие.

Вы на полном серьёзе такое пишите ? Или это стёб ?
Лучшая в стране специалист по образованию - соросятница 29 лет, пишущая с с огромным количеством ошибок. И традиционно не замужем и без детей.

Рад был бы шутить, но считается, что серьёзно. Впрочем, из этой пачки "грехов" не вижу что мешает быть министром. Напомню, что министр и занятие низовых работников его отрасли - это две большие разницы. Типичный министр обороны вообще не из армии и вряд ли сдаст даже вышагивание по плацу. Но считается, что так лучше всего.

  freeze написав: Благодаря отсутствию мозга заявляющая, видимо с намёком всем учителям, что на 36 тысяч нельзя прожить с ребёнком в Украине.

Не знаю благодаря чему, но формулировка была существенно иная: "жаловалась, что на 36 тысяч гривен зарплаты она не сможет содержать ребенка". Тут не сказано даже, что ребёнка она содержит в Украине, а не во Франции.

  freeze написав:Премьер-министр без реального опыта работы, год назад ФОП на едином налоге ))
Это они лучшие ? Смешно :lol: :lol: :lol:

Странные претензии. Не помню, чтобы статус ФОП запрещал в будущем занимать какие-то должности. И не думаю, что он ухудшает министерские качества. Ценность опыта работы - это уже к его начальнику. Я не знаю какой требуется. Но предполагаю, что если премьер-министром, то брать будет вообще некого. Если по похожему профилю, так народ и нонешнего президента выбрал именно потому, что он от правительства был достаточно далёк. Логично, что и министры назначены по тому же принципу и под лучшим сейчас понимается именно такая характеристика.

  wild.tomcat написав:так і тих хто був в період з 10 по 13 вважати кращими :D . ну не було кращих, потім десь різко зявилися :D

Да, и их тоже. Что не так? Лучшие в своё время и для условий приёма на свою должность. Естественно, оценочные критерии могут меняться. Жаль, что нам их никто не сообщает, но это при любом приёме на работу тоже обычная практика.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:36

  moveton написав:Логично, что и министры назначены по тому же принципу и под лучшим сейчас понимается именно такая характеристика.


То есть я правильно понял, что под словом - Лучший - вы понимаете не лучший вообще, а лучший для Зеленского ?
Тогда да, может быть, и ФОП Гончарук ни дня не работавший в реальном секторе экономики и толком не руководивший ни кем, может быть лучшим для кого-то.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:07

  freeze написав:То есть я правильно понял, что под словом - Лучший - вы понимаете не лучший вообще, а лучший для Зеленского ?
Тогда да, может быть, и ФОП Гончарук ни дня не работавший в реальном секторе экономики и толком не руководивший ни кем, может быть лучшим для кого-то.

Лучших вообще не бывает по-определению. Лучший может быть только по какой-то оценочной системе. Она может быть явно сформулирована так, чтобы любой робот её понимал, но обычно она даже не то, чтобы специально секретна, а просто ЛПР (лицо, принимающее решение. Базовый термин из теории оптимального управления) её даже сформулировать не может. Он может только посмотреть на два варианта и сказать какой лучше. Разумеется, если поменять ЛПР, то и лучшими станут другие. Если для приёма на работу Гончарука ЛПР - это Зеленский, то Гончарук должен лучшим для Зеленского и это единственное, что он должен, чтобы не быть уволенным. Прочие мимокрокодилы, которые недовольны таким кадровым решением, могут попробовать попросить у Зеленского пояснений. Если не нравится его ответ (как частный случай - отсутствие ответа) - жаловаться уже его начальнику. В случае Зеленского, начальник - это 73% украинцев. Можно их попробовать убедить, что они были не правы :)
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