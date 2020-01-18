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Перерахування за тепло: названі
області, в яких знижена...

Перерахування за тепло: названі області, в яких знижена...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42

Перерахування за тепло: названі області, в яких знижена...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів опублікував інфографіку з географією зниження сум у платіжках українців за комунальні послуги по областях.

Дивися повний текст Перерахування за тепло: названі області, в яких знижена оплата.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42

У меня пока перерасчета нет. А должен быть. Очередная шутка?
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:38

  zloy_ukr написав:У меня пока перерасчета нет. А должен быть. Очередная шутка?

За декабрь в платежке написано "согласно постановления КМУ...начисление за услуги ЦО и ГВ за декабрь 2019 года уменьшено на 10%.
В платежке никаких цифр подтверждающих это - нет. Сумма больше, чем в прошлом году за аналогичный месяц, несмотря на то, что в этом году теплее. Как то так.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:48

  ruvex написав:
  zloy_ukr написав:У меня пока перерасчета нет. А должен быть. Очередная шутка?

За декабрь в платежке написано "согласно постановления КМУ...начисление за услуги ЦО и ГВ за декабрь 2019 года уменьшено на 10%.
В платежке никаких цифр подтверждающих это - нет. Сумма больше, чем в прошлом году за аналогичный месяц, несмотря на то, что в этом году теплее. Как то так.

сняли показания ТС во второй декаде января после празднований ,за январь должно быть меньше.Бывает и так :wink: У меня с понижающим коеф.учтено
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:10

Не было понижающего коэффициента за ЦО, только за го. воду 0.9. Хотя должно было быть вдвое при таком подешевении газа.
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