Кабінет міністрів опублікував інфографіку з географією зниження сум у платіжках українців за комунальні послуги по областях.
Дивися повний текст Перерахування за тепло: названі області, в яких знижена оплата.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42
Перерахування за тепло: названі області, в яких знижена...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перерахування за тепло: названі області, в яких знижена оплата.
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:42
У меня пока перерасчета нет. А должен быть. Очередная шутка?
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:38
За декабрь в платежке написано "согласно постановления КМУ...начисление за услуги ЦО и ГВ за декабрь 2019 года уменьшено на 10%.
В платежке никаких цифр подтверждающих это - нет. Сумма больше, чем в прошлом году за аналогичный месяц, несмотря на то, что в этом году теплее. Как то так.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:48
сняли показания ТС во второй декаде января после празднований ,за январь должно быть меньше.Бывает и так У меня с понижающим коеф.учтено
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:10
Не было понижающего коэффициента за ЦО, только за го. воду 0.9. Хотя должно было быть вдвое при таком подешевении газа.
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