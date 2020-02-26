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Brexit penny
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:16

Brexit penny

Кто-то имеет опыт покупки монет в ВБ?

Хотел купить их "Withdrawal from the European Union 2020 UK 50p", но Украины нет в списке доставки. Офлайновых магазинов самого Royal Mint не нашел.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:37

New gold commemorative Brexit 50p coins priced at £945 have already sold out after being put on sale this morning.

https://www.standard.co.uk/news/gold-br ... 50136.html
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:14

  vitaliy_berdinskikh написав:Кто-то имеет опыт покупки монет в ВБ?

Хотел купить их "Withdrawal from the European Union 2020 UK 50p", но Украины нет в списке доставки. Офлайновых магазинов самого Royal Mint не нашел.


В списке Украины нет, но есть пункт "ввести адрес вручную/enter address manually". Выбираете этот пункт, регистрируетесь и оплачиваете заказ банковской картой. Доставляют быстро, за 1-2 недели. Доставка дорогая - 12.5 фунта. Учитывая это, выгодно купить больше монет. Например годовые наборы красиво и качественно сделаны. Покупайте в пределах разрешенных 100 евро за одну посылку, чтоб не возникало вопросов на таможне. Из позитива - нерезидентам вычитают НДС сразу при покупке.
tomcat
 
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