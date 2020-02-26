Кто-то имеет опыт покупки монет в ВБ?
Хотел купить их "Withdrawal from the European Union 2020 UK 50p", но Украины нет в списке доставки. Офлайновых магазинов самого Royal Mint не нашел.
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:16
Brexit penny
Кто-то имеет опыт покупки монет в ВБ?
Хотел купить их "Withdrawal from the European Union 2020 UK 50p", но Украины нет в списке доставки. Офлайновых магазинов самого Royal Mint не нашел.
Mind the gap.
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:37
New gold commemorative Brexit 50p coins priced at £945 have already sold out after being put on sale this morning.
Mind the gap.
Додано: Чет 27 лют, 2020 00:14
В списке Украины нет, но есть пункт "ввести адрес вручную/enter address manually". Выбираете этот пункт, регистрируетесь и оплачиваете заказ банковской картой. Доставляют быстро, за 1-2 недели. Доставка дорогая - 12.5 фунта. Учитывая это, выгодно купить больше монет. Например годовые наборы красиво и качественно сделаны. Покупайте в пределах разрешенных 100 евро за одну посылку, чтоб не возникало вопросов на таможне. Из позитива - нерезидентам вычитают НДС сразу при покупке.
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