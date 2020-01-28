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Міст, який будують не перший
десяток років: показали...

Міст, який будують не перший десяток років: показали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:03

Міст, який будують не перший десяток років: показали...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві триває будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, який столична влада пообіцяла відкрити до кінця цього року. У КМДА показали фотозвіт про виконану роботу.

Дивися повний текст Міст, який будують не перший десяток років: показали перебіг робіт (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:03

Бл, если мост достроят на что будет жить второе поколение коррупционеров, это уже внуки казнокрадов подростают
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