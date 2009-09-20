|
|
|
Как заходить на рынок с ноля перед кризисом?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:09
Здравствуйте! Нуждаюсь в совете. Хочу начать инвестировать, выбрал для себя в качестве брокера Интерактив Брокерз, похоже, что для меня это наилучший вариант.
Собственно вопрос в том, что хочется во время кризиса купить по дешевле активы. Инетерсуют в основном етф на СнП 500, на недвижимость, на экономики разных стран США, Китай, Европа и отдельно растущие рынки. Отдельные акции пока что не рассматриваю.
Мне пока нет 25 и поэтому в год Интерактив Броекрз будет снимать с меня 36 долларов за неактивность счета, вот у меня и возник вопрос есть ли мне смысл заходить в рынок, ведь сейчас все на пиках и рано или поздно рухнет, есть ли в такой ситуации смысл заходить в каких то сугубо защитных активах как то золото или короткие трежериз, или етф с девидентами, чтобы хотябы просто покрыть комиссионные, пока выжидаю момент начала обвала, чтобы потом постепенно усредняясь начать покупать? На все это мероприятие у меня есть +\- 1500 долл. и возможность ежемесячно докладывать +\-300 долл.
Дело в том, что на данный момент у меня эти деньги лежат на сберегательном счету в нац валюте под 13% годовых с возможностью свободного движения денег по счету. Стоит ли их сейчас выводить и идти с ними на рынок?
-
VladGG
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 31.01.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:23
VladGG
Учитывая Ваш возраст, стартовую сумму и размер ежемесячного ориентировочного пополнения счета, вывод однозначный, не заморачивайтесь и инвестируйте!
Короткие трежерис в портфеле как элемент диверсификации (если исповедуете классическую теорию Марковица) могут иметь место быть. Но для Вас вполне премлем вариант загрузки на 80-90: в ETF американских акций, хотя бы тот же VOO от Vanguard или классический SPY, а на остальные 10-20. застраховаться золотым ETF-ом, ИМХО по моему убеждению в текущей ситуации для Вас это будет более приемлемо, чем трежеря и бонды.
Но тут думайте и оценивайте сами.
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
-
de Montaigne
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 01.01.15
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:57
de Montaigne
Я вот и смотрю все на етф, но есть одно но, которое меня тревожит, это то, как себя поведут эти самые етф в кризис, не развалятся ли фонды вовсе в процессе падения рынка?
-
VladGG
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 31.01.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 лют, 2020 08:53
VladGG
Не стану Вас убеждать в практической невозможности банкротства крупнейших ETF фондов, просто скину ссылку на проспект упомянутого мной в качестве одного из самых реальных вариантов для инвестирования в 500 крупнейших компаний США (VOO от Vanguard). Читайте, изучайте и сравнивайте:https://investor.vanguard.com/etf/profile/VOO
Если боитесь крупных просадок, инвестируйте классической лесенкой, откупая равными частями в начале коррекций после каждой волны падения инструмента. Таким образом Вы сможете существенно снизить усредненную закупочную цену и не будете в пребывать в состоянии перманентного ожидания прилета "Черного Лебедя")
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
-
de Montaigne
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 01.01.15
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:48
Знаете поговорку про усреднение и Гитлера?
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4846
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2114 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:40
так у Интерактив вроде 10 000 у.е.минимальная сумма инвестиций,а у вас 1500 у.е.
или я что-то пропустил?
-
Konst1988
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 07.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:54
Konst1988 написав:
так у Интерактив вроде 10 000 у.е.минимальная сумма инвестиций,а у вас 1500 у.е.
или я что-то пропустил?
Давно уже убрали этот порог
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4846
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2114 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 30 сер, 2020 14:06
Подскажите через какой банк лучше заводить деньги на Interactive Brokers? Сумма в пределах 10000 USD, можно одной платёжкой или лучше разделить на несколько траншей?
-
Sandor
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 27.08.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:39
Sandor
У Привата уже отработана процедура. У мелких/других банков, Ваш кейс может быть новым экспириенсом для комплаенса, оно Вам надо?
Заводить лучше один платежем и не выводить сразу. Они сильно следят за отмыванием денег, потому большие количество транзакций может вполне обратить на Вас внимание.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10635
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 1536 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 16:35
St/2 написав:Sandor
У Привата уже отработана процедура. У мелких/других банков, Ваш кейс может быть новым экспириенсом для комплаенса, оно Вам надо?
Заводить лучше один платежем и не выводить сразу. Они сильно следят за отмыванием денег, потому большие количество транзакций может вполне обратить на Вас внимание.
Спасибо! Подскажите ещё пожалуйста, какая процедура налогообложения дивидендных акций? И будет ли налог сниматься если покупать ETF NOBL?
-
Sandor
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 27.08.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|69
|60700
|
|
|3
|6344
|
|