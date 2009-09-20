Как заходить на рынок с ноля перед кризисом?

Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:23

VladGG

Учитывая Ваш возраст, стартовую сумму и размер ежемесячного ориентировочного пополнения счета, вывод однозначный, не заморачивайтесь и инвестируйте!

Короткие трежерис в портфеле как элемент диверсификации (если исповедуете классическую теорию Марковица) могут иметь место быть. Но для Вас вполне премлем вариант загрузки на 80-90: в ETF американских акций, хотя бы тот же VOO от Vanguard или классический SPY, а на остальные 10-20. застраховаться золотым ETF-ом, ИМХО по моему убеждению в текущей ситуации для Вас это будет более приемлемо, чем трежеря и бонды.

Но тут думайте и оценивайте сами.

Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень