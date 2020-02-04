На сьогодні в держпідприємстві вже є розуміння, скільки має коштувати земля в Україні.
Дивися повний текст Названо розрахункову вартість гектара землі в Україні.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 05:42
Названо розрахункову вартість гектара землі в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо розрахункову вартість гектара землі в Україні.
Додано: Сер 05 лют, 2020 05:42
Ціна землі - просто: ціна землі дорівнює сумі грошей, яка, будучи покладена в банк на депозит, має приносити щорічний дохід, що дорівнює величині сільськогосподарської ренти з цієї землі.
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