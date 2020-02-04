Тарифи зростуть у середньому на 15-20%.
Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на воду.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:43
В Україні підвищили тарифи на воду
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Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на воду.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:43
Поднять тариф на воду, что-бы еще грохнуть рейтинг Зеленского. Заплатить за это деньгами из бюджета, т.е. субсидиями. И продавать воду в Крым. Глупее - трудно придумать.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:57
Все нормально - тариф на воду должен быть высоким - надо приучать экономить
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:17
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