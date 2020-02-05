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В Україні підвищили
тарифи на воду

В Україні підвищили тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:59

  chipmunk написав:Ура! Буде ще менше зубожілих зебілів. чи зекофілів, як їх там правильно ;)

Чтобы правильно сформировать такое утверждение нужно, всего лишь, взять в руки книжку по истории и убедиться, что тупых меньше не становится. Если взять выборы президента 2010 года, когда люди голосовали за изменения и выбрали себе дважды не судимого Овоща. С тех пор процент де*** только вырос ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:08

  detroytred написав:
  Конрад Карлович написав:Все нормально - тариф на воду должен быть высоким - надо приучать экономить

Причиной повышение тарифа поставщик так и указал -- уменьшение объёмов потребления.

То есть от *экономии* платить будешь столько же, только мыться меньше :lol:

делайте как я - мойтесь и брейтесь в спортклубе или на работе :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:10

  mvi написав:
  chipmunk написав:Ура! Буде ще менше зубожілих зебілів. чи зекофілів, як їх там правильно ;)

Чтобы правильно сформировать такое утверждение нужно, всего лишь, взять в руки книжку по истории и убедиться, что тупых меньше не становится. Если взять выборы президента 2010 года, когда люди голосовали за изменения и выбрали себе дважды не судимого Овоща. С тех пор процент де*** только вырос ...

неужели есть кто-то кто разделяет мое наблюдение ! спасибо коллега ! жму руку !
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 03:12

  yama написав:
  detroytred написав:
  Конрад Карлович написав:Все нормально - тариф на воду должен быть высоким - надо приучать экономить

Причиной повышение тарифа поставщик так и указал -- уменьшение объёмов потребления.

То есть от *экономии* платить будешь столько же, только мыться меньше :lol:

делайте как я - мойтесь и брейтесь в спортклубе или на работе :mrgreen:

Че там мелочиться, тогда сразу уже так :mrgreen: :
Бомж сделал из фитнес-клуба ночлежку и отсудил у него 140 тысяч
https://otvprim.ru/news/bomzh-sdelal-iz ... 2020_01_05
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:28

Это все мелочи... Многие прозреют когда зайдут на свою страничку в Киевтеплоэнерго.
Когда увидел свои январьские счета за тепло - прозрел: счета выросли(!) в 1,6-1,8 раза! О каком понижении нам пару недель назад втирали??? Газ подешевел??? Для кого??? Так что на их фоне подорожание воды - копейки!.. :-(
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:25

  Watcher написав:Это все мелочи... Многие прозреют когда зайдут на свою страничку в Киевтеплоэнерго.
Когда увидел свои январьские счета за тепло - прозрел: счета выросли(!) в 1,6-1,8 раза! О каком понижении нам пару недель назад втирали??? Газ подешевел??? Для кого??? Так что на их фоне подорожание воды - копейки!.. :-(

Это для 73%
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:31

"Как утверждают ... лицензиаты, поскольку цены на ... имеют тенденцию к постоянному росту, эти факторы приводят к ухудшению ... состояния предприятий водоснабжения" -
Господя,
ну когда же НКРЭ станет компетентным регулятором природных монополий...
по-факту, 45-65% в структуре издержек водоснабженцев занимает электроэнергия (см. решения НКРЭ)...
что при фактическом объем ПОТЕРЬ воды в сетях более 30 % (см. решения НКРЭ), даже при малейшем колебание стоимости электроэнергии увеличивают тариф едва ли не четверть за счет этих самых ПОТЕРЬ как ПОСТОЯННЫХ ИЗДЕРЖЕК
al_a_shurshun
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:32

Watcher

Зашел. Глаза на лоб полезли.
У мамы было 440 за однушку в декабре. а теперь 1100 за январь. это в 2,5 раза больше. При том, что январь 2020 самый тёплый за всю историю метеонаблюдений.
У меня за декабрь - 850, за январь - 1350.

Это сюр какой-то. Не буду платить до следующего месяца. может откорректируют до адекватных цифр.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:54

  ALexxxS написав:Watcher

Зашел. Глаза на лоб полезли.
У мамы было 440 за однушку в декабре. а теперь 1100 за январь. это в 2,5 раза больше. При том, что январь 2020 самый тёплый за всю историю метеонаблюдений.
У меня за декабрь - 850, за январь - 1350.

Это сюр какой-то. Не буду платить до следующего месяца. может откорректируют до адекватных цифр.

Конечно скорректируют, скоро и летом будут насчитывать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:07

  al_a_shurshun написав:"Как утверждают ... лицензиаты, поскольку цены на ... имеют тенденцию к постоянному росту, эти факторы приводят к ухудшению ... состояния предприятий водоснабжения" -
Господя,
ну когда же НКРЭ станет компетентным регулятором природных монополий...
по-факту, 45-65% в структуре издержек водоснабженцев занимает электроэнергия (см. решения НКРЭ)...
что при фактическом объем ПОТЕРЬ воды в сетях более 30 % (см. решения НКРЭ), даже при малейшем колебание стоимости электроэнергии увеличивают тариф едва ли не четверть за счет этих самых ПОТЕРЬ как ПОСТОЯННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Ещё бы Вы понимали, что это усё делается сознательно и насильно:
- Продадут немцам "в управление".
_ Это и есть "бизнес" и "междунароная интеграция". :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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