В Україні підвищили тарифи на воду

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chipmunk написав:Ура! Буде ще менше зубожілих зебілів. чи зекофілів, як їх там правильно
Чтобы правильно сформировать такое утверждение нужно, всего лишь, взять в руки книжку по истории и убедиться, что тупых меньше не становится. Если взять выборы президента 2010 года, когда люди голосовали за изменения и выбрали себе дважды не судимого Овоща. С тех пор процент де*** только вырос ...
chipmunk написав:Ура! Буде ще менше зубожілих зебілів. чи зекофілів, як їх там правильно
Чтобы правильно сформировать такое утверждение нужно, всего лишь, взять в руки книжку по истории и убедиться, что тупых меньше не становится. Если взять выборы президента 2010 года, когда люди голосовали за изменения и выбрали себе дважды не судимого Овоща. С тех пор процент де*** только вырос ...
неужели есть кто-то кто разделяет мое наблюдение ! спасибо коллега ! жму руку !
Это все мелочи... Многие прозреют когда зайдут на свою страничку в Киевтеплоэнерго. Когда увидел свои январьские счета за тепло - прозрел: счета выросли(!) в 1,6-1,8 раза! О каком понижении нам пару недель назад втирали??? Газ подешевел??? Для кого??? Так что на их фоне подорожание воды - копейки!.. :-(
Watcher написав:Это все мелочи... Многие прозреют когда зайдут на свою страничку в Киевтеплоэнерго. Когда увидел свои январьские счета за тепло - прозрел: счета выросли(!) в 1,6-1,8 раза! О каком понижении нам пару недель назад втирали??? Газ подешевел??? Для кого??? Так что на их фоне подорожание воды - копейки!..
Это для 73%
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Как утверждают ... лицензиаты, поскольку цены на ... имеют тенденцию к постоянному росту, эти факторы приводят к ухудшению ... состояния предприятий водоснабжения" - Господя, ну когда же НКРЭ станет компетентным регулятором природных монополий... по-факту, 45-65% в структуре издержек водоснабженцев занимает электроэнергия (см. решения НКРЭ)... что при фактическом объем ПОТЕРЬ воды в сетях более 30 % (см. решения НКРЭ), даже при малейшем колебание стоимости электроэнергии увеличивают тариф едва ли не четверть за счет этих самых ПОТЕРЬ как ПОСТОЯННЫХ ИЗДЕРЖЕК
Зашел. Глаза на лоб полезли. У мамы было 440 за однушку в декабре. а теперь 1100 за январь. это в 2,5 раза больше. При том, что январь 2020 самый тёплый за всю историю метеонаблюдений. У меня за декабрь - 850, за январь - 1350.
Это сюр какой-то. Не буду платить до следующего месяца. может откорректируют до адекватных цифр.
Зашел. Глаза на лоб полезли. У мамы было 440 за однушку в декабре. а теперь 1100 за январь. это в 2,5 раза больше. При том, что январь 2020 самый тёплый за всю историю метеонаблюдений. У меня за декабрь - 850, за январь - 1350.
Это сюр какой-то. Не буду платить до следующего месяца. может откорректируют до адекватных цифр.
Конечно скорректируют, скоро и летом будут насчитывать.
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al_a_shurshun написав:"Как утверждают ... лицензиаты, поскольку цены на ... имеют тенденцию к постоянному росту, эти факторы приводят к ухудшению ... состояния предприятий водоснабжения" - Господя, ну когда же НКРЭ станет компетентным регулятором природных монополий... по-факту, 45-65% в структуре издержек водоснабженцев занимает электроэнергия (см. решения НКРЭ)... что при фактическом объем ПОТЕРЬ воды в сетях более 30 % (см. решения НКРЭ), даже при малейшем колебание стоимости электроэнергии увеличивают тариф едва ли не четверть за счет этих самых ПОТЕРЬ как ПОСТОЯННЫХ ИЗДЕРЖЕК
Ещё бы Вы понимали, что это усё делается сознательно и насильно: - Продадут немцам "в управление". _ Это и есть "бизнес" и "междунароная интеграция".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.