Продам чи обміняю 2-х к квартиру в Криму

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Продам свою,без агенств, 2-к квартиру в Криму Чорноморське. 48 кв.м, 4 п 5 поверхового будинку, в центрі міста. Балкон і 7 м лоджія, з лоджії краєвид на море. До цього пляжу http://crimea-media.ru/Web_Chernomorskoe.html 5 хвилин пішки. Є можливість організувати відеоперегляд в онлайні через інтернет. Розрахунок та оформлення відповідних документів в м.Харків. Ціна помірна, враховуючи, що залишаю всю квартирну начинку (мебель, кухонне обладнання, тощо) Звертатися на Email:nutbars@vivaldi.net n2012all@mail.com або телефонувати в Криму +7-(978)-008-42-76 в Україні +380-66-6642734 Борис.