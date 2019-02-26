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2-х к квартиру в Криму

Продам чи обміняю 2-х к квартиру в Криму
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:19

Продам чи обміняю 2-х к квартиру в Криму

Продам свою,без агенств, 2-к квартиру в Криму Чорноморське.
48 кв.м, 4 п 5 поверхового будинку, в центрі міста. Балкон і 7 м лоджія, з лоджії краєвид на море. До цього пляжу
http://crimea-media.ru/Web_Chernomorskoe.html
5 хвилин пішки. Є можливість організувати відеоперегляд в онлайні через інтернет. Розрахунок та оформлення відповідних документів в м.Харків.
Ціна помірна, враховуючи, що залишаю всю квартирну начинку (мебель, кухонне обладнання, тощо)
Звертатися на Email:nutbars@vivaldi.net n2012all@mail.com
або телефонувати в Криму +7-(978)-008-42-76
в Україні +380-66-6642734
Борис.
n2011all
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:13

n2011all готов обменять https://auction.violity.com/102167870-z ... 5%20000uah
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:17

Замечательно предложение для тех, кто хочет в буцегарню, оказаться в застенках ФСБ и отправиться назад по обмену, если повезет.
hxbbgaf
 
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