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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 кві, 2025 08:40
kingkongovets написав:
sergei91 написав:Заманушні фото .Мурашники зпаскудили всю Ірпінь .
Влада тихенько змінилась ,скоро
зовсім весь приватний сектлр забудують
згоден повністю
єдине шо - Ірпінь чоловічого роду
Згоден повністю
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