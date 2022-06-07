Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у

Додано: Нед 12 лют, 2023 19:49

Прошу допомоги порадою чи описанням механізму дій у ситуації, яка склалась у інвесторів у одному з обласних центрів нашої країни.



Є забудовник, у якого по місту до війни будувалося до 10 об'єктів нерухомості. Механізм розрахунків як і скрізь по країні, на "котловані" ціна сама низька, чи ближче до закінчення будівництва ціна вища. Оплата за нерухомість вносилась декількома сумами: "інформаційні послуги" 0 - лєвак, які забудовник кладе без сплати податків собі на карман, та офіційних платіж, який проходить через банк. Були встановлені строки будівництва середина 2020 року, початок будівництва 2018 рік. До початку повномаштабного вторгення забудовник черговий раз переніс строки здачі, та встановив їх на літо 2023. Потім початок війни, місто було в облозі, обстрілювалось, велись бойові дії, деякі об'єкти були пошкоджені (не критично). Коли місто було залишене ордою постало довоєнне питання зі здачі будинків інвесторам і тут забудовник почав вимагати додаткові платежі, навіть по тим будинкам, які вже було завершені, залишилися цілі та неушкоджені, і потрібно тільки по факту передати ключі інвесторам після оформлення договору про передачу у власність у нотаріуса. Мотивуючи доплати тим, що він постраждав від війни, у нього замародерили обладнання, техніку, інструмент, знищена чи пошкоджена будівельна техніка і таке інше. Інвесторам із іншого ЖК цього ж забудовника, який незначно постраждав від війни "співалася" та ж сама "пісня", але і ще озвучувалося те, що все здорожчало, і стройматеріали і цегла и робота ну і дічь подібного характеру... я мовчу про те, що будинок повинен був здатися 3 роки тому назад. Інвестори першого ЖК вже сплатили якісь платежі (кожному вони озвучувалися індивідуально, але це приблизно 3000-4000 тис/грн за м2), інвесторам іншого ЖК до цих пір нічого не озвучувалося, але дали зрозуміти, що нас також чекають доплати. За півроку роботи з відновлення ведуться дуже повільно, на будівництві робить мала кількість людей, роблять все як черепахи. На іншіх об'єктах забудовника у місті взагалі нічого не роблять. Забудовник веде себе нахабно, відповідає борзо, на всі незгоди інвесторів про якісь там доплати готовий повернути гороші за житло назад, звісно по курсу 2018 року. Хтось може прочитавши договір дати пораду що робити в даній ситуації, чи є якісь шанси виграти справу через суд? Буду вдячний за будь який коментар!