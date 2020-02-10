У «Нафтогазі» пропонують розділити $2,9 мільярда від...

otg написав:
Глупость
Если равномерно деньги распределить между всеми украинцами, то ... давайте рассмотрим преимущества и недостатки такого решения.
Преимущества.
1. В условиях стагнации экономики по причине упавшего внутреннего спроса, если объяснять классическими понятиями, то выплата каждому украинцу неожиданной премии в целом одномоментно подтолкнет каждого украинца сделать розничную покупку, которую он бы раньше не сделал. В итоге эта дополнительная розничная покупка увеличит доходную часть каждого украинского розничного предприятия или предпринимателя, что в свою очередь увеличит налоговые поступления в бюджет. Также согласно эффекту мультипликатора дополнительные заказы получат оптовые поставщики этого розничного предприятия. И они тоже получат дополнительный налогооблагаемый доход, в свою очередь дополнительно пополнив налоговыми поступлениями государственный бюджет.
Далее, возможно где-то образуется некоторый дефицит товара и для его восполнения кто-то откроет новые украинские предприятия, чуть снизив таким способом уровень безработицы в Украине.
Примечание: если же деньги разделят между собой руководство нефтегаза и некоторые другие заинтересованные лица, то вышеприведенного положительного эффекта для экономики Украины мы не увидим. Эти люди просто выведут раздерибаненные деньги в офф-шоры, как это они делали раньше, а не потратят в Украине.
2. Во всем мире каждое государство стимулирует своих граждан явно или скрытно больше покупать продукцию именно национального производителя. Это по цепочке, приведенной в пункте 1, делает государство и каждого из граждан в целом чуть богаче и защищеннее. Не каждый это понимает, к сожалению, так как важность этого момента часто снижается, если государством управляют высокообразованные профессионалы из числа националистов.
Чтобы учесть этот пункт достаточно будет при выплате дополнительной премии получить расписку-обязательство от каждого украинца, что полученная премия будет потрачена им исключительно на товары со штрихкодом, начинающимся с цифр "48", т.е. на товары украинского производства.
3. Моральную составляющую выплаты премии от Нефтегаза каждому украинцу трудно приувеличить. Ведь за последние годы украинцы наблюдали кощунские действия ...людей, устроившихся на высоких должностях в Украине, которые фактически обворовывали всех в тот момент, когда шла война и большинство украинцев затянуло потуже ремни. Эти люди не понесли наказание до сих пор за разворовывание государства в период осуществления военного конфликта, в период аннексии Крыма.
Выплата премии каждому украинцу максимально сплотит народ для сохранения единой соборной Украины. В этой связи считаю, что тем, кто выехал из Украины за рубеж на заработки и особенно тем, кто выехал в Россию, тоже надо выплатить премию в надежде, что может они вернутся... Только размер премии нужно для таких уменьшить раза в три-четыре. Чтобы на кота было широко, а на собаку узко. Естественно выплата должна быть осуществлена таким только по приезду в Украину.
Теперь недостатки.
1. Равный размер премии может вызвать недовольство государственных менеджеров высшего звена также как и дифференцированный размер вызовет недовольство у народа.
2 Возможны проблемы с перечнем получающих. Ведь перепись населения не проводилась. Как быть с украинцами из ЛНР и ДНР? Нужна подготовительная работа.
3. Не совсем ясно как быть с новорожденными и недавно умершими, а также их наследниками.
4. Не ясна валюта, в которой выплачиваться будет премия. Если это будет доллар, то будет несоответствие украинскому законодательству. Если это будет гривна, то как продать на межбанке 2,9 млрд.долларов и не обвалить курс доллара до 8 грн?
5. Зеленскому будет сложно выполнить свое обещание не остаться на посту президента на еще пять лет. Его однозначно переизберут. Такого президента украинцы никогда не забудут и не захотят менять ни на кого другого. Будет как Фидель Кастро.