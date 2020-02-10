У «Нафтогазі» пропонують розділити $2,9 мільярда від...

Додано: Сер 12 лют, 2020 10:20

otg написав: Глупость Глупость

Если равномерно деньги распределить между всеми украинцами, то ... давайте рассмотрим преимущества и недостатки такого решения.Преимущества.1. В условиях стагнации экономики по причине упавшего внутреннего спроса, если объяснять классическими понятиями, то выплата каждому украинцу неожиданной премии в целом одномоментно подтолкнет каждого украинца сделать розничную покупку, которую он бы раньше не сделал. В итоге эта дополнительная розничная покупка увеличит доходную часть каждого украинского розничного предприятия или предпринимателя, что в свою очередь увеличит налоговые поступления в бюджет. Также согласно эффекту мультипликатора дополнительные заказы получат оптовые поставщики этого розничного предприятия. И они тоже получат дополнительный налогооблагаемый доход, в свою очередь дополнительно пополнив налоговыми поступлениями государственный бюджет.Далее, возможно где-то образуется некоторый дефицит товара и для его восполнения кто-то откроет новые украинские предприятия, чуть снизив таким способом уровень безработицы в Украине.Примечание: если же деньги разделят между собой руководство нефтегаза и некоторые другие заинтересованные лица, то вышеприведенного положительного эффекта для экономики Украины мы не увидим. Эти люди просто выведут раздерибаненные деньги в офф-шоры, как это они делали раньше, а не потратят в Украине.2. Во всем мире каждое государство стимулирует своих граждан явно или скрытно больше покупать продукцию именно национального производителя. Это по цепочке, приведенной в пункте 1, делает государство и каждого из граждан в целом чуть богаче и защищеннее. Не каждый это понимает, к сожалению, так как важность этого момента часто снижается, если государством управляют высокообразованные профессионалы из числа националистов.Чтобы учесть этот пункт достаточно будет при выплате дополнительной премии получить расписку-обязательство от каждого украинца, что полученная премия будет потрачена им исключительно на товары со штрихкодом, начинающимся с цифр "48", т.е. на товары украинского производства.3. Моральную составляющую выплаты премии от Нефтегаза каждому украинцу трудно приувеличить. Ведь за последние годы украинцы наблюдали кощунские действия ...людей, устроившихся на высоких должностях в Украине, которые фактически обворовывали всех в тот момент, когда шла война и большинство украинцев затянуло потуже ремни. Эти люди не понесли наказание до сих пор за разворовывание государства в период осуществления военного конфликта, в период аннексии Крыма.Выплата премии каждому украинцу максимально сплотит народ для сохранения единой соборной Украины. В этой связи считаю, что тем, кто выехал из Украины за рубеж на заработки и особенно тем, кто выехал в Россию, тоже надо выплатить премию в надежде, что может они вернутся... Только размер премии нужно для таких уменьшить раза в три-четыре. Чтобы на кота было широко, а на собаку узко. Естественно выплата должна быть осуществлена таким только по приезду в Украину.Теперь недостатки.1. Равный размер премии может вызвать недовольство государственных менеджеров высшего звена также как и дифференцированный размер вызовет недовольство у народа.2 Возможны проблемы с перечнем получающих. Ведь перепись населения не проводилась. Как быть с украинцами из ЛНР и ДНР? Нужна подготовительная работа.3. Не совсем ясно как быть с новорожденными и недавно умершими, а также их наследниками.4. Не ясна валюта, в которой выплачиваться будет премия. Если это будет доллар, то будет несоответствие украинскому законодательству. Если это будет гривна, то как продать на межбанке 2,9 млрд.долларов и не обвалить курс доллара до 8 грн?5. Зеленскому будет сложно выполнить свое обещание не остаться на посту президента на еще пять лет. Его однозначно переизберут. Такого президента украинцы никогда не забудут и не захотят менять ни на кого другого. Будет как Фидель Кастро.