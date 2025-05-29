RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Депутати пропонують осучаснити
правила звільнення...

Депутати пропонують осучаснити правила звільнення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 00:37

Депутати пропонують осучаснити правила звільнення...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні народні депутати мають намір удосконалити трудове законодавство. Йдеться про ініціативу, покликану посилити захист прав працівників у разі загрози звільнення. Відповідні зміни прописані у законопроєкті № 13380, зареєстрованому у Верховній Раді.

Дивися повний текст
Депутати пропонують осучаснити правила звільнення працівників
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100459
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 00:37

А коли нарешті всі заяви працівників - на відпустки, на матеріальну допомогу, на переведення тощо - будуть реєструватись по-замовчуванню, а не вибірково? Хіба не знайоме раболепне "ніжайше" питання до керівника: "можна мені написати заяву на матеріальну допомогу?"... Або хіба не знайомо: "перепиши заяву" (іншим числом, чи з іншим текстом)? Тому що наразі керівник може будь-яку заяву працівника пошматувати, чи взагалі розірвати об голову пролетарія. А якщо працівник надішле заяву поштою - з метою підтвердження такого надсилання - то стане ворогом номер один і нарваться на булінг. Тому вважаю, що починати потрібно з цього. Тоді рішення по будь-якій заяві керівник буде змушений приймати в строк і в письмовому вигляді, що реально захистить працівника. Поки цього не буде - все про трудові права є демагогією.
comandrijko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.08.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депутати пропонують скоротити надмірне бронювання у...
R2 » Сер 02 лип, 2025 07:29
3 316
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лип, 2025 07:35
nebezkoana
В Україні пропонують змінити систему пільгового проїзду...
R2 » Чет 19 чер, 2025 17:57
1 648
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 чер, 2025 17:57
sergijkropiva69
Німеччина змінює правила отримання громадянства — DW
R2 » Чет 29 тра, 2025 13:07
1 675
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 тра, 2025 13:07
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9306)
31.07.2025 23:47
izibank (3472)
31.07.2025 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.