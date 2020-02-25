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Важное о пенсии и
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Важное о пенсии и пенсионном возрасте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:41

Re: Важное о пенсии и пенсионном возрасте

С таким беспрецедентным подходом к людским ресурсам, когда на них паразитируя их же ставят перед фактом о фактическом лишении в будущем социальных гарантий, у государства нет будущего. Сторонников подобного и сейчас все меньше, об этом свидетельствует и статистика миграции.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:03

  ruvex написав:Можно и без пенсии. Первым шагом пусть вернут все отчисления. Вторым перестану откармливать паразитирующее государство.

третье перееду в лес и прекращу все контакты с государством перестану выезжать из леса по дорогам, электричество воду пропитание и все остальное буду добывать сам в лесу ( в поле). :)
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:14

кому сег. 50 пенсии 100 пудов не видать, т.к. все кто должен потом делать отчисления в пенс.фонд - сег. покинули страну. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:42

  Игорь Алексеевич написав:кому сег. 50 пенсии 100 пудов не видать, т.к. все кто должен потом делать отчисления в пенс.фонд - сег. покинули страну. :roll:

а если кому 30-40 и еще не покинули страну ? :(
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:46

yama кому 30-40, то надо начинать что-то думать и откладывать, на государство при любых раскладах надежд нету
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:41

  yama написав:третье перееду в лес и прекращу все контакты с государством перестану выезжать из леса по дорогам, электричество воду пропитание и все остальное буду добывать сам в лесу ( в поле). :)

Это не такой уже фантастический вариант. В одной из точек, где служил в свое время было что-то подобное. Тишь, спокойствие и ты знаешь, что у тебя есть и на что рассчитывать.
Процесс рейдерства государством в момент когда ты уже отработал лучшие свои годы ничем не лучше, а в разы хуже. Сродни выбрасывания человека без средств. А если средства нужно накопить самостоятельно без государства, то мы и приходим к варианту когда с оным нужно свести контакты к минимуму.
Одно ясно, здесь уже такое дно, что думать в любом возрасте придется.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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