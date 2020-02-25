Важное о пенсии и пенсионном возрасте

Додано: Вів 25 лют, 2020 21:41

yama написав: третье перееду в лес и прекращу все контакты с государством перестану выезжать из леса по дорогам, электричество воду пропитание и все остальное буду добывать сам в лесу ( в поле). третье перееду в лес и прекращу все контакты с государством перестану выезжать из леса по дорогам, электричество воду пропитание и все остальное буду добывать сам в лесу ( в поле).

Это не такой уже фантастический вариант. В одной из точек, где служил в свое время было что-то подобное. Тишь, спокойствие и ты знаешь, что у тебя есть и на что рассчитывать.Процесс рейдерства государством в момент когда ты уже отработал лучшие свои годы ничем не лучше, а в разы хуже. Сродни выбрасывания человека без средств. А если средства нужно накопить самостоятельно без государства, то мы и приходим к варианту когда с оным нужно свести контакты к минимуму.Одно ясно, здесь уже такое дно, что думать в любом возрасте придется.