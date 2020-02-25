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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:41
Re: Важное о пенсии и пенсионном возрасте
С таким беспрецедентным подходом к людским ресурсам, когда на них паразитируя их же ставят перед фактом о фактическом лишении в будущем социальных гарантий, у государства нет будущего. Сторонников подобного и сейчас все меньше, об этом свидетельствует и статистика миграции.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 13:03
третье перееду в лес и прекращу все контакты с государством перестану выезжать из леса по дорогам, электричество воду пропитание и все остальное буду добывать сам в лесу ( в поле).
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:14
кому сег. 50 пенсии 100 пудов не видать, т.к. все кто должен потом делать отчисления в пенс.фонд - сег. покинули страну.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:42
а если кому 30-40 и еще не покинули страну ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:46
yama кому 30-40, то надо начинать что-то думать и откладывать, на государство при любых раскладах надежд нету
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:41
Это не такой уже фантастический вариант. В одной из точек, где служил в свое время было что-то подобное. Тишь, спокойствие и ты знаешь, что у тебя есть и на что рассчитывать.
Процесс рейдерства государством в момент когда ты уже отработал лучшие свои годы ничем не лучше, а в разы хуже. Сродни выбрасывания человека без средств. А если средства нужно накопить самостоятельно без государства, то мы и приходим к варианту когда с оным нужно свести контакты к минимуму.
Одно ясно, здесь уже такое дно, что думать в любом возрасте придется.
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