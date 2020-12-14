|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 04 бер, 2026 10:33
Олежан написав:
начали строить биоритм возле либедской.
цена от $3500/м
это еще даже сваи не начали забивать.
Т.е. на финале будет цена от 7000
Це не берлін, не барселона, навіть не чорногорія. Гола квартира 400-500-600 тис + ремонт. В країні, в якій п'ятий рік повномасштабна "екзистенційна" війна "на виживання". Королєвство крівих зєркал якесь. Я не розумію для кого. Рендери симпатичні, до речі
1
3
Додано: Сер 04 бер, 2026 10:47
whois2010 написав:
Я не розумію для кого.
тцк, влк, пилячі тендерів, реформатирів, відбудовників енергетики а дорожнобудівельників
Додано: Сер 04 бер, 2026 10:53
Олежан написав: whois2010 написав:
Я не розумію для кого.
тцк, влк, пилячі тендерів, реформатирів, відбудовників енергетики а дорожнобудівельників
Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».
Сьогодні в Мико в пасажирський вагон залетів Шахед. Це не додає бажання людям з грошима там залишатись.
Додано: Сер 04 бер, 2026 11:21
Hotab написав: Олежан написав: whois2010 написав:
Я не розумію для кого.
тцк, влк, пилячі тендерів, реформатирів, відбудовників енергетики а дорожнобудівельників
Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».
Сьогодні в Мико в пасажирський вагон залетів Шахед. Це не додає бажання людям з грошима там залишатись.
Якщо б у мене (як у мешканця Дніпра) виникло питання, витратити чорний пакет баксів на бетон в умовній європі, чи в Київ, до якого лінія фронту несподівано може стати дуже близько, я б Київ не розглядав взагалі. І якщо дійсно тікають товсті кроти з баблом з Зп та Дн, то ціни вже мають рости. Бо оця новобудова по 3500/7000 буде готова роки через 2-3 у кращому випадку. Що на той час буде на територї України?
Додано: Сер 04 бер, 2026 11:50
Hotab написав:
Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».
все платежеспособные давно мигрировали
